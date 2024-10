Gabriele: primo compito da Alessandra Celentano ad Amici 2024

Gabriele, ballerino di Amici 2024 entrato come allievo di Deborah Lettieri, è alle prese con il primo compito che le è stato assegnato da Alessandra Celentano. In sala prove, Gabriele comincia a provare la coreografia con l’aiuto di Dustin, allievo della scorsa edizione e che quest’anno è tra i professionisti. In sala prove, però, Gabriele appare molto in difficoltà nonostante i consigli di Dustin e dell’assistente di Deborah Lettieri. Tornato in casetta, appare molto scoraggiato anche se i compagni provano a rassicurarlo e a spronarlo in vista della seconda puntata.

Amici 2024, anticipazioni registrazione seconda puntata 6 ottobre/ Le previsioni della prima sfida in studio

Gabriele, poi, raggiunge la sala relax dove comincia ad accusare un dolore al piede. Il ballerino, però, è atteso in sala prove ma, a causa delle difficoltà già affrontate e per paura di non riuscire a fare ciò che gli viene chiesto, decide di saltare immediatamente la lezione scatenando, però, una dura reazione della sua insegnante.

Alessio piange ad Amici 2024 per la lettera della sorella/ "Fratellone mio, sei nella casetta dei tuoi sogni"

Deborah Lettieri furiosa con Gabriele ad Amici 2024

Per saltare la lezione di danza e la preparazione del compito che gli ha assegnato Alessandra Celentano fa arrivare all’insegnante una giustificazione in cui spiega di non riuscire a danzare. La giustificazione di Gabriele, però, manda su tutte le furie Deborah Lettieri. “Non è un comportamento giusto questo. Tu vieni in sala anche con le stampelle. In sala, per me, non ci viene se sei fisicamente impossibilitato ad alzarti e ad arrivare fino a qua se no ti ci fai portare“, dice l’insegnante di danza.

“Lavori la musicalità, la memoria, le emozioni, l’espressività. Se vuoi ti faccio l’elenco delle cose sulle quali puoi lavorare. Non c’è solo la coreografia. Non importa se hai male ad un piede, questo non è un problema perché ci si fa male ogni giorno. Ti ho assegnato un banco, non è il tuo punto d’arrivo, ma è il tuo punto di inizio”, conclude l’insegnante.

Amici 2024, Vybes scoppia a piangere vedendo la mamma: "Non sento di meritarlo"/ "Ho il ciondolo di nonna"