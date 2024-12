Natale ad Amici 24: i regali dei professori

Babbo Natale arriva ad Amici 24 con alcuni regali: i professori hanno deciso di scambiarsi alcuni doni nell’ultima puntata dell’anno della scuola di Maria De Filippi. Si parte da quello di Rudy Zerbi per Anna Pettinelli, con tanto di messaggio di auguri: “Per te ho pensato a qualcosa di utile, perché in questi giorni che ci vedranno lontani, la tua voce morbida come una carezza al cuore possa raggiungermi ovunque. Usalo con cautela”.

Il regalo per lei è un megafono. “Non ne ho bisogno, è un regalo inutile”. Poi tocca a lei far scartare un regalo a Rudy Zerbi: “Anche se non ti meriti nulla, io comunque a Natale sono più buona. Ho pensato di regalarti qualcosa che ti renda felice e ti faccia compagnia durante le feste”. Nel suo caso, il dono è un cartonato della sua ‘amata’ collega. “Le freccette te le compri da solo!”, ha scherzato lei. “Lo metto dietro la porta e lo uso come antifurto”, ha replicato lui con altrettanta ironia.

Natale ad Amici 24: Lorella Cuccarini diventa una fatina…

“Cosa cerchi sempre in un ballerino? L’espressività. Per fortuna tu ne hai tanta e io ho pensato di regalarti un promemoria”, è invece il messaggio di Alessandra Celentano per Emanuel Lo. Ad Amici 24 scarta un quadro con alcune foto delle sue espressioni tutte uguali. “A me viene solo una faccia”, ha commentato lui. “Diamoci del lei per Natale. La prego di usarlo oggi stesso per ricordare che i piedi vanno tenuti per terra”, il messaggio di Emanuel Lo per Alessandro Celentano.

“E per fortuna… di Cele ce n’è una”, il messaggio stampato su una t-shirt per la prof. Tocca poi a Lorella Cuccarini: “Sei già la più amata dagli italiani, ma tu vuoi vincere il campionato delle più buone del mondo”. Quindi, Anna Pettinelli le ha regalato una bacchetta da magica con cui provare a fare i “miracoli” e una piccola corona con tanto di ali per diventare una fatina. Anna Pettinelli riceve invece un voucher per balli caraibici: “Così ti prepari per il serale”.

