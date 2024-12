Amici 2024, le anticipazioni dell’ultima puntata dell’anno su Canale 5

Oggi 22 dicembre su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 2024 di quest’anno. Maria De Filippi chiude questa prima parte della 24esima edizione con una lunga serie di ospiti e di sfide. Metà della classe è infatti in maglia rossa dopo il provvedimento disciplinare causato dalle mancate pulizie in casetta. In sfida ci sono: Teodora, Ilan, Nicolò, TrigNo, Alessio, Chiamamifaro, Vybes e Antonia.

Nel corso della puntata di Amici 24 di oggi quasi tutti sosterranno la sfida: chi sarà eliminato e chi, invece, potrà trascorrere il Natale in Casetta? A seguire tutte le prove dalle proprie postazioni non mancherà la commissione di professori, come sempre composta da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per il ballo; Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto.

Le gare di canto e ballo di Amici 2024

Oltre alla lunga sfilza di sfide previste per oggi, ad Amici 2024 andranno poi in scena le consuete gare di ballo e di canto. A giudicarle, come sempre, una commissione esterne, che questa volta è composta da Eleonora Abbagnato per la danza, e il trio composto da Paola Turci, Nicolò De Devitiis e Gabri Ponte per il canto. Ci sarà, inoltre, un ospite musicale: si tratta dei Negramaro, che si esibiranno nello studio di Amici nel loro nuovo brano dal titolo Marziani presente nell’album Free Love. (Clicca qui per scoprire in anteprima com’è andata)

Le anticipazioni di quest’ultima puntata dell’anno ci svelano, inoltre, che non mancheranno momenti esilaranti ad Amici 2024. Nel particolare, così come accaduto in casetta tra gli allievi, anche i professori si scambieranno i doni di Natale. Sarà l’occasione, per alcuni di loro, anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Come seguire Amici 2024 in diretta streaming

Sarà, insomma, una puntata di chiusura ricca di sorprese, momenti esilaranti ma anche momenti difficili per gli allievi che dovranno affrontare le sfide, con la paura di dover dire addio al proprio sogno. Ricordiamo che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.