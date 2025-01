Amici 24, Vybes in sfida: ecco perché

Nel daytime di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, di Amici 24, TrigNo ha sollevato una questione che ha portato alla sfida di Vybes. Tutto è partito dalla lezione in palestra a cui Ilan e Vybes non hanno preso parte, rimanendo a letto e scatenando la durissima reazione di TrigNo che si è scagliato contro i compagni. “Voglio vedere se io ritorno a dormire cosa succede, non è giusto così. Ilan ha saltato quante palestre? Vybes pure, Cri non verrà, Tota pure, poi lo st**nzo che trasgredisce sono io ogni volta. A me sta sul ca**o questa roba qua”, ha detto il cantante.

“Sappiamo tutti chi arriva in ritardo a lezione, soprattutto a quelle di gruppo. Io non ho cantato l’inedito perché arrivavo in ritardo a lezione e usavo di più il cellulare, voglio vedere a sto giro chi non lo canterà“, ha aggiunto ancora TrigNo scatenando l’intervento di Rudy Zerbi.

Amici 24: Rudy Zerbi mette in sfida Vybes

Di fronte allo sfogo di TrigNo e non considerando giusto l’atteggiamento di Vybes, è intervenuto Rudy Zerbi che ha deciso di punire il proprio allievo con un provvedimento drastico. Con il serale sempre più vicino, gli insegnanti sono decisi a punire qualsiasi atteggiamento non professionale come spiega lo stesso Zerbi.

“Volevo parlare con Vybes. Dopo che Trigno ha sollevato il discorso delle infrazioni altrui, la produzione ha fatto una ricerca di tutte le infrazioni e tu sei risultato il primo e non è un bel primo posto. Visto che Trigno si lamentava del fatto che non ha cantato l’inedito come conseguenza del provvedimento della professoressa Pettinelli ora sono qui a dirti cosa succederà a te. Non voglio fare come ha fatto la professoressa Pettinelli e ti metto in sfida”, ha spiegato Zerbi. Sfida che Vybes ha poi affrontato vincendola e restando nella scuola.