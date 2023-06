Amici, Aka7even: al via i nuovi concerti/ Tutte le date di “Aka7even live tour”

Aka7even torna alla musica live: arriva online l’annuncio del tour dell’ex Amici 20

Aka7even torna a intrattenere i fruitori della musica made in Italy, in particolare i fan, con il rilascio del nuovo singolo Rock ‘n Roll e l’ufficializzazione delle nuove date di concerto in tour.

Reduce dalla pubblicazione sulle piattaforme musicali del nuovo singolo estivo, dal titolo Rock N Roll, il cui video che lo immortala come performer aspirante ballerino della choreo ufficiale su TikTok fa incetta di interazioni social di esultanza degli utenti, Aka7even torna a riattivarsi online e via Instagram condivide un post d’annuncio delle date dei concerti live targati “Aka7even live tour”. L’ex concorrente al talent show, Amici 20 di Maria De Filippi, rilascia la novità d’intrattenimento che lo vede protagonista, a corredo della locandina del tour in partenza il 15 giugno 2023. E, chiaramente, le date dei concerti sono in continuo aggiornamento e potrebbero essere rettificate o integrate, da parte del team entertainment del cantautore pop originario di Napoli, tra i più rappresentativi artisti della Generazione zeta che trasversalmente abbraccino più generazioni.

Annunciate le prime date di Aka7even live tour

Ma quali sono, nel dettaglio, le date dei concerti ufficializzate dall’ex Amici 20 in vista del via del nuovo tour, in partenza il 15 giugno 2023? Così come si apprende dal post di annuncio del cantautore rivale amico di LDA, fino al prossimo mese di settembre 2023 Luca Marzano in arte Aka7even sarà impegnato alle prese con i live, nelle seguenti date evento così calendarizzate, sul re dei social:

-15.06 FIDENZA (PR)

FIDENZA VILLAGE

-02.07 CASSINO (FR)

HAWAII PARK

-07.07 SEDILO (OR)

PIAZZA CENTRALE

-08.07 SAMUGHEO (OR)

PIAZZA SAN BASILIO

-14.07 ROMA

PORTA DI ROMA LIVE

-23.07 TERMOLI (CB)

PARCO COMUNALE G. LA PENNA

-28.07 LADISPOLI (RM)

LADISPOLI SUMMER FEST

-23.08 OLIENA (NU)

PIAZZA S. MARIA

-05.09 CHIERI (TO)

POLO CULTURALE EX TABASSO

Insomma, l’estate musicale di Aka7even si preannuncia ricca di eventi per i fedeli e appassionati fan dell’ex Amici 20.

