Amici, Albe sulla relazione a distanza con Serena/ “Anche questa volta ho vinto io!”

L’ex finalista di Amici 2022, Albe ha raccontato ai microfoni di Casa Chi la sua esperienza dopo la fine del reality condotto da Maria De Filippi lasciandosi andare a qualche novità sul suo futuro, come la pubblicazione del suo primo Ep in uscita il 27 giugno che inizierà con il tour di In-store a partire da Milano fino a toccare le città più importanti d’Italia.

Albe durante la sua esperienza ad Amici 21 ha avuto modo di trovare anche l’amore in Serena la giovane ballerina che durante la sua esperienza al reality ha conquistato una borsa di studio a New York. Il giovane cantante durante la sua intervista ha svelato come ha intenzione di gestire la sua nuova relazione a distanza.

Albe durante la sua intervista a Casa Chi ha confessato di voler proseguire la sua relazione con Serena, nonostante la ragazza a partire da settembre sarà a New York per godere della borsa di studio conquistata durante la sua esperienza all’interno della scuola di Amici.

Il giovane cantante ha confessato: ” Ci vedremo come fanno tutte le coppie con relazioni a distanza. Comunque ho fatto un calcolo: da casa mia a casa sua in Puglia comunque il tempo è quello da qui sono 6 ore e mezzo, mentre da qui a New York sono sette, quindi ho vinto io anche stavolta!”.

