Amici, Angelina Mango choc: “Mamma ha perso tutto dopo la morte di papà”/ “È rimasta in vita per noi figli”

Angelina Mango, il ricordo del padre ad Amici 22 e le toccanti parole sulla mamma

Nel corso della sua permanenza ad Amici 22, Angelina Mango si è in alcune occasioni lasciata andare a rivelazioni molto personali e spesso toccanti. Angelina è la figlia del celebre cantante Mango, scomparso nel 2014, e da lui ha ereditato la passione per la musica e il canto oltre che un grande talento. Una passione che Angelina ha però ereditato anche dalla sua mamma, Laura Valente, con la quale ha un rapporto splendido.

È proprio di lei che l’allieva di Amici 22 ha parlato durante un momento di riflessione con i compagni d’avventura. Angelina, di fronte alla domanda ‘Qual è la donna della tua vita che stimi di più?’, ha proprio fatto il nome della sua mamma.

Angelina Mango: “Mamma ha perso tutto quando mio padre è morto”

“La persona, non la donna, che stimo di più al mondo è mia mamma.” ha esordito Angelina. “Il motivo è importante: – ha poi spiegato – lei mi ha insegnato che le scelte migliori da fare sono quelle che fai per amore. Lei ha fatto tutto per amore, tutta la sua vita per amore. Ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, la musica. Lei lavorava anche quando mio fratello era piccolo, andava a fare i tour. Non è che si sentiva in divere di stare con lui, lei stava male senza di lui!”

Le cose sono cambiate quando suo marito è venuto a mancare: “Poi ha perso tutto: per 30 anni ha costruito una vita e le è stata tolta quando è morto mio padre. Lei allora ha preso e per amore è rimasta in vita, lo ha fatto per amore mio e di mio fratello. Quindi non posso non stimare mia mamma più di chiunque altro al mondo. È meravigliosa, pazzesca!” ha concluso Angelina.

