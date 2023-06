Amici, Annalisa: “Non succedeva da anni…”/ La reazione alla prima posizione in classifica FIMI

Annalisa Scarrone segna la nuova pole position nella Top singoli targata FIMI: il successo di Mon amour

Annalisa Scarrone é la nuova stella rappresentante dell’empowerment di genere femminile, dal momento che raggiunge un traguardo storico, targato FIMI. L’ex concorrente cantautrice competitor all’edizione Amici 10 di Maria De Filippi conquista la pole position della rinnovata Top of the Music di “FIMI”, nella sezione relativa alla classifica dei singoli.

Annalisa si sposa: chi é il futuro marito Francesco Muglia?/ Spuntano le pubblicazioni

Secondo i dati di vendita della “Federazione dell’industria musicale italiana”, aggiornati al periodo di competenza dal 26 maggio al 1° giugno 2023, Annalisa Scarrone raggiunge la pole position con il singolo Mon Amour, nella Top singoli. Un conseguimento importante che certifica il nuovo tormentone dell’ex Amici 10 come il singolo più venduto in Italia e al contempo vede Annalisa consacrarsi come artista femminile da record storico, relativamente alle vendite censite da FIMI per i singoli, nell’industria musicale made in Italy.

Annalisa Scarrone: "In Mon Amour parlo di un amore finito"/ "Ho paura di ferire…"

Annalisa Scarrone rompe il silenzio sul traguardo di Mon Amour

“MON AMOUR È LA CANZONE PIÙ VENDUTA IN ITALIA. -scrive Annalisa Scarrone nel post condiviso via Instagram, in reaction al nuovo traguardo-. Mi dicono che per una donna solista non succedeva da

anni. Sono senza parole, grazie. #MonAmour”. Una caption dalle parole pregne di fierezza e emozione quella che Annalisa rilascia per iscritto e a corredo del nuovo status pubblicato su Instagram. E il post contenente una carrellata di scatti rappresentativi della hit candidata al titolo di tormentone dell’estate 2023, intanto, fa incetta di like e commenti tra le interazioni social di esultanza degli internauti. Oltre 130mila sono “i soli” mi piace messi a segno dal post della cantautrice originaria di Savona. “Top”, é uno dei commenti social di consenso dei fan, che si contrappongono ai messaggi critici che non mancano da parte degli haters, per l’ex Amici 10: “Tra qualche anno, quando non sarai più credibile con queste canzonette, vedremo”, si legge tra le sentenze critiche più aggreganti.

LEGGI ANCHE:

Marian Richero, fidanzato di Annalisa Scarrone/ Quante foto insieme! Ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA