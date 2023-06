Amici 22: Angelina Mango conquista la Top10 di FIMI con “Ci pensiamo domani”/ Le posizioni in classifica

Angelina Mango si fa valere, dopo Amici 22: la conquista della Top of the Music targata FIMI

Con il “Justin Bieber italiano”, LDA, Angelina Mango si aggiunge al fenomeno pop dei figli d’arte uscenti di Amici di Maria De Filippi, mettendo a segno un importante debutto ai primi posti nelle classifica di vendite musicali, “FIMI”. Questo, sulla base dei dati aggiornati al periodo di competenza dal 26 maggio al 1° giugno 2023, relativi alle rinnovate classifiche di vendita targate “FIMI” (l’acronimo che sta per l’entità “Federazione industria musicale italiana” che rilascia le certificazioni di vendite musicali per singoli, album e gli artisti made in Italy).

Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango/ "Con lui condivido tutto…"

Angelina Mango debutta tra le prime dieci posizioni nelle sezioni “classifica album” e “classifica singoli della rinnovata Top of Music. Un traguardo importante per la seconda classificata ad Amici 22, l’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, che tra il 2021 e il 2022 ad Amici 21 vedeva Luca D’alessio in arte LDA consacrarsi come il concorrente -nel record – del primo disco d’oro e primo disco di platino FIMI raggiunti nella storia di Amici, con un singolo: “Quello che fa male”. Angelina, figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango potrebbe raggiungere l’ambita prima certificazione di disco di disco di platino, dopo il debutto TV segnato nell’industria musicale ad Amici, seppur non riuscendo a battere il record di LDA, che resta imbattuto. Questo perché, in proporzione, il cantautore di Napoli e figlio d’arte di Gigi D’Alessio raggiungeva l’oro e il platino nel mezzo del percorso di studio del canto intrapreso nella scuola delle arti di Maria De Filippi, in tempi biblici!

Amici 22, Angelina Mango: il primo Ep Voglia di vivere debutta in Top 3/ La classifica FIMI

Angelina Mango come LDA: la Top10 é la risposta alle accuse

E, intanto, Angelina Mango si fa valere comunque, dopo il posto di seconda classificata uscente di Amici 22, ben oltre le accuse degli haters che la tacciano di raccomandazione nella music farm in quanto membro dei “figli d’arte”, proprio come accade per il figlio di Gigi D’Alessio in arte LDA. La cantautrice lucana figura nella rinnovata Top10 delle classifiche album e singoli FIMI con la musica lanciata ad Amici 22, rispettivamente alla #5 con il primo album Ep “Voglia di vivere” e alla #9 con il singolo primaverile ed estivo “Ci pensiamo domani” .

Amici 22, Angelina Mango é prima in Alta Rotazione/ La classifica Spotify

E se il “Justin Bieber italiano”, LDA, si candida al titolo di re dell’estate con il nuovo singolo “Granita”, a colpi di trend tra dance moves su TikTok e i look con l’ombelico in bella vista che ricordano la popstar leggendaria Britney Spears, alle prese con il primo instore tour dell’Ep, Angelina Mango si propone come regina della bella stagione, all’orizzonte. Proprio come LDA, inoltre, Angelina Mango figura tra gli attesi ospiti nella set-list del Napoli Pizza Village.











© RIPRODUZIONE RISERVATA