Amici: Annalisa si sposa con Francesco Muglia/ Tra gli invitati al matrimonio, Maria De Filippi e…

Amici di Maria De Filippi, Annalisa convola a nozze: esplode il gossip sulla cantautrice

Mentre é tra le principali candidate al titolo di regina dell’estate 2023, con i singoli Mon Amour e Disco Paradise in trio con Fedez e Articolo 31, Annalisa conquista il gossip made in Italy per i celebrativi del matrimonio con Francesco Muglia.

Annalisa a Battiti Live/ Il successo di 'Mon Amour', il cambio look e le nozze segrete: "È la regina del pop"

I protagonisti delle nozze più chiacchierate del momento, da esperti e amanti del gossip made in Italy, la cantante Annalisa e Francesco Muglia, non hanno mai dato annuncio pubblico del loro matrimonio. Ma inequivocabili sono le immagini in circolo, via social, che ritraggono i presenti al matrimonio dei due neo sposi immortalati con tanto di abiti nuziali in bella vista.

MATRIMONIO ANNALISA E FRANCESCO MUGLIA/ Oggi 1 luglio il rito civile: foto in abito bianco e le prime parole

Così come trapela dalle immagini celebrative, condivise online dagli esperti di gossip tra cui Amedeo Venza e Blogtivvu,

Annalisa e Francesco -nella giornata del grande passo- si sono circondati da molteplici volti Vip, alcuni dei quali erano stati anticipati da Il Messaggero che prevedeva, tra gli altri invitati all’evento, la cantante Alessandra Amoroso, il produttore Davide Simonetta in arte d. whale con la fidanzata Veronica Ferraro, Fedez e Chiara Ferragni, J-Ax ed anche Maria De Filippi.

Ma chi ha effettivamente preso parte alla cerimonia matrimoniale? Se i rumors anticipavano del matrimonio almeno 200 invitati, le esclusive immagini dell’evento divulgate da RaiNews confermano la presenza tra gli invitati vip del cantautore Fabio Rovazzi, la conduttrice e l’insegnante di canto al talent show di Amici che ha reso celebre come cantante Annalisa, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Francesco Muglia, marito Annalisa Scarrone/ Nozze top secret "Ha limitato foto e condivisioni sui social..."

Annalisa Scarrone rompe il silenzio social sul matrimonio con Francesco

E, intanto, via social anche la sposa Annalisa rompe il silenzio sul suo matrimonio con Francesco Muglia. La cantante condivide con il web un nuovo post via Instagram, una carrellata di foto che la immortalano mentre indossa il suo abito da sposa griffato Dolce & Gabbana. E a corredo del post non manca, poi, una particolare dichiarazione d’amore della cantante: “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. -fa sapere l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, tra le righe scritte via Instagram -, lo lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore”.

