Uomini e donne, ruolo inedito per Ida Platano? / Le anticipazioni del ritorno tv

Con i primi spoiler della nuova stagione di Uomini e donne, l’attesa re-entry tra i format nei palinsesti TV e online sulle reti Mediaset prevista dopo le vacanze estive, spunta la verità preannunciato “ritorno” di Ida Platano. Quest’ultima, dama storica di Uomini e donne che ha recentemente lasciato il parterre del trono over, chiudendo la ricerca dell’amore con l’esclusiva di coppia concessa a Alessandro Vicinanza, sarebbe prevista tra i grandi ritorni nello studio del format che le ha donato la popolarità, alla nuova stagione di Uomini e donne, post-estate 2023. Questo, in un ruolo inedito per la parrucchiera, quello di consigliera nello studio del dating -show, anche nell’ipotesi che la Platano debba prestare il fianco agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ormai volti veterani al timone di Uomini e donne con la conduttrice Maria De Filippi.

Un’anticipazione che sarebbe ora smentita sul nascere, dal momento che non é al momento confermato il ruolo inedito pensato per Ida Platano a Uomini e donne. Tra gli altri spoiler, inoltre, é previsto il rientro in studio e sempre per la quota protagonisti del trono over, della dama Isabella Ricci, reduce dalla fine del matrimonio con Fabio Mantovani, conosciuto da lei, per la prima volta, proprio al dating show.

Gemma Galgani e Isabella Ricci pronte a scontrarsi ancora?

Ma non é tutto. Con il possibile rientro di Isabella Ricci, si direbbe quasi certo il ritorno della acerrima nemica di quest’ultima a Uomini e donne, Gemma Galgani. Le due dame non hanno ad oggi messo una pietra sui loro dissapori e potrebbero tornare a scontrarsi, incuranti dell’attenzione dell’occhio pubblico.

Nell’attesa di scoprire tutte le novità in cantiere del dating show, spunta pio tra gli spoiler ripresi da Blasting news la data di messa in onda al rientro dalle vacanze del format sulle reti Mediaset. Si tratta del prossimo 18 settembre 2023, data in cui il format sui sentimenti condotto da Maria De Filippi riprenderebbe per la gioia dei fedeli telespettatori.

