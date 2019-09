Amici Celebrities, registrazione/ Anticipazioni 1a puntata: Blu e Bianchi in sfida!

La prima puntata di Amici Celebrities andrà in onda domani sera, 21 settembre 2019, in prima serata su Canale 5. Alla guida, per questo esordio, ci sarà Maria De Filippi che lascerà poi il testimone a Michelle Hunziker. La puntata viene però registrata oggi negli studi Elios di Roma. Dodici sono i concorrenti di questa prima edizione “Vip”, già divisi in due squadre capitanate da due volti che Amici lo hanno da poco vissuto sulla propria pelle: il vincitore dell’ultima edizione Alberto Urso e la seconda classificata Giordana Angi. Il primo è il capitano della squadra Blu, la seconda della bianca. Anche nella versione Vip, troviamo le categorie ballo e danza ma alcuni dei concorrenti concorrono per entrambe le categorie. Scopriamoli tutti. Partecipano per la categoria canto: il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l’imprenditore della ristorazione Joe Bastianich, il conduttore tv Filippo Bisciglia, le attrici Laura Torrisi e Cristina Donadio.

Amici Celebrities, anticipazioni: ospiti, sfidanti e giuria

Ad “Amici Celebrities”, partecipano invece per la categoria ballo: l’attore e modello Raniero Monaco Di Lapio, la produttrice Chiara Giordano e l’ex grande giocatore della nazionale di rugby oggi conduttore tv Martin Castrogiovanni. Per entrambe le categorie invece troviamo: l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’imitatrice e attrice Francesca Manzini. A valutare le loro performance ci saranno Ornella Vanoni, il coreografo e ballerino internazionale Giuliano Peparini e Platinette. Non mancheranno ospiti in questa prima puntata, che nel particolare sono J-Ax e e Giusy Ferreri. Non ci resta che attendere tutte le anticipazioni dalla registrazione che avrà inizio a breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA