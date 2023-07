Amici conquista “‘Generazione zeta”: LDA, Angelina Mango e Wax in TOP 10/ Le posizioni in classifica Spotify

Amici di Maria De Filippi: tra gli ex concorrenti LDA conquista la Top10 di “Generazione zeta” su Spotify Italia

Gli ex allievi uscenti di Amici di Maria De Filippi, rappresentanti del circuito canto attivo al talent show Mediaset, tra cui LDA e Angelina Mango, conquistano la “Generazione zeta” nel vero e proprio senso musicale. Ebbene sí, come si rileva sulla piattaforma musicale di streaming online Spotify Italia, ai dati della playlist musicale Generazione zeta, aggiornati al 18 luglio 2023. Nella Top10 della playlist rappresentativa dei fruitori di musica della nuova generazione, quindi i nati nel periodo dal 1996 al 2010, troviamo in particolare un gruppo numeroso di ex concorrenti cantautori di Amici di Maria De Filippi, il talent show che intrattiene l’occhio pubblico sulla reti Mediaset da oltre 20 anni, per l’esattezza almeno 22 edizioni.

LDA persiste tra i fenomeni musicali rappresentativi della Generazione zeta

Al primo posto, troviamo “bellissimissima” di Alfa, al secondo e terzo posto i due ex talenti uscenti di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax rispettivamente con i singoli Ci pensiamo domani e Colori. E al contempo, oltre a conseguire la Top3, Wax si aggiudica anche la cover di luglio della “Generazione zeta” playlist, per influenza esercitata in quanto new entry e quindi più alta nuova entrata. A seguire il quarto posto é occupato da Tutto con te di Olly e JVLI, e quinta posizione per Ancora di Rhove. Sesto l’outsider di Sanremo 2023, Tananai, con Tango. Ottava posizione per la hit-soundtrack della fiction Mare fuori -Origami all’alba di Chiara. Nono posto per Blanco e il nuovo singolo Innamorato. E chiude la Top10, il fenomeno pop di Amici 21 e figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA, con Granita. Il che conferma Luca D’Alessio tra i fenomeni musicali nati in seno ad Amici più duraturi, oltre lo spazio e il tempo del talent show di Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, The Kolors si aggiudicano un nuovo traguardo musicale…

