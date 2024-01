Amici, Giuseppe Giofrè nel video di Jennifer Lopez/ Chi è il ballerino uscito dal talent di Maria De Filippi

Giuseppe Giofrè continua la scalata del successo: Jennifer Lopez lo sceglie per il suo nuovo video

Da quando Giuseppe Giofrè ha vinto Amici nel circuito di ballo di strada ne ha fatta tante ed i successi e le soddisfazioni non tardano ad arrivare. Biccy, infatti, fa notare un dettaglio che non è sfuggito a molti: nel nuovo video del singolo Can’t Get Enough Jennifer Lopez ha arruolato addirittura Giuseppe Giofrè. Dopo il mezzo flop dell’uscita del suo nuovo singolo, la popstar americana di orgine latina ha deciso di riprovarci con una versione remix. Ha fatto le cose in grande anche e soprattutto inserendo un video ad effetto in cui compare il noto ballerino.

Nello specifico nel videoclip di Jennifer Lopez Giuseppe Giofrè appare in splendida forma. La scena si apre con la popstar che abbandona una conferenza stampa per passeggiare per una strada cittadina dove inizia a ballare affiancata da un gruppo di ballerini – tra cui compare per l’appunto Giuseppe Giofrè, con indosso un paio di shorts e una canotta bianca.

Amici di Maria De Filippi, chi è Giuseppe Giofrè: ballerino vincitore nell’edizione 2011?

Giuseppe Giofrè nel video di Jennifer Lopez del singolo Can’t get Enough. Classe 1993 ed originario di Gioia Tauro. Il ballerino ha mostrato tutto il suo talento e la sua determinazione nell’edizione 2011 di Amici di Maria De Filippi aggiudicandosi la vittoria finale nella categoria ballo. Da allpra la sua carriera è decollata non solo in Italia ma soprattutto all’estero (più precisamente negli Stati Uniti) ballando nei tour e video musicali di artisti come Taylor Swift, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Ariana Grande, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Pink, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ricky Martin.

Giuseppe Giofrè, ex vincitore di Amici nel 2011 ha lavorato nel corpo di ballo di X Factor Uk prima di ritornare in Italia nel talent di Canale 5 come collaboratore e assistente di Alessandra Celentano, Elena D’Amario, Veronica e Giuliano Peparini. Nell’edizione del 2023, invece, è stato scelto come giudice. Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento Giuseppe Gioffrè non ha un fidanzato ma in passato dal 2018 al 2022 ha avuto una relazione con il collega ballerino Adam Vesperman. Adesso appare nel video clip della popstar americana Jennifer Lopez con cui in passato ci sono state delle tensioni: “Quale popstar mi ha deluso? Jennifer Lopez. Lei era la prima artista con la quale avrei dovuto a lavorare. Mi avevano preso per una residency a Las Vegas. Poi però accampando delle scuse sono stato cacciato. E ci sono rimasto male. Dopo una settimana ho iniziato il tour con Taylor: doveva andare così”











