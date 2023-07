Giuseppe Giofrè su Amici 22 “mi sono lasciato andare”/ Maria De Filippi “fantastica, le voglio molto bene”

Giuseppe Giofrè, il bilancio da giudice ad Amici 22: “Mi sono lasciato andare“

Giuseppe Giofrè ha parlato del suo debutto nel mondo della recitazione in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, dove ha raccontato il piccolo ruolo interpretato nel nuovo film L’estate più calda. Ma, oltre a questa nuova avventura sul set, ha anche tracciato un bilancio della sua recente avventura ad Amici 22, sulla poltrona di giudice al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. “Sono molto felice di questa esperienza. Durante la prima puntata mi sono mostrato un po’ timido, poi mi sono lasciato andare. Sono un po’ scemo, allegro e ho stuzzicato Cristiano Malgioglio, una persona squisita. L’ho fatto sempre con rispetto ed educazione“, ha ammesso nel corso dell’intervista.

Di fondamentale aiuto è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, che lo ha fortemente voluto nel ruolo e che gli ha riservato un prezioso consiglio, quello “di stare tranquillo e di essere sempre me stesso perché le cose nella vita arrivano. Lei aveva visto qualche video backstage girato dietro le quinte di ‘Amici’ lo scorso anno, quando facevo parte del corpo di ballo. Ha visto la mia parte più ironica e giocosa, così mi ha chiamato per fare il giudice quest’anno. Mi ha dato una bellissima opportunità“.

Giuseppe Giofrè e il rapporto con Maria De Filippi: “Le voglio molto bene“

Il rapporto tra Giuseppe Giofrè e Maria De Filippi è sempre stato piuttosto speciale, e lo hanno anche dimostrato nel corso di Amici 22. In riferimento alla conduttrice, il ballerino ha rivelato: “Le voglio molto bene e lei ne vuole a me. Lo si capisce da come ci guardiamo. Lei è una persona fantastica e non lo dico per piaggeria. Ho sempre lavorato bene con lei e ho cercato sempre di farlo, dando il massimo“.

Infine, tracciando un bilancio della sua carriera dalla vittoria ad Amici 11 ad oggi, ammette con grande serenità: “Non rinnego mai nulla di ciò che ho fatto in passato, proprio perché quelle scelte mi hanno portato ad essere quello che sono oggi. Sono contento di come sono andate le cose prima e dopo la vittoria ad ‘Amici’. È stata un’esperienza molto dura, richiede tantissimo impegno, determinazione e anche una dose di sofferenza perché le cose non ti vengono regalate. Lavoravo e danzavo anche 13 ore al giorno. Comunque dentro di me, mi porto un ricordo bellissimo“.

