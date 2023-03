Amici, il talent sbarca in Albania?/ “Trattativa importante in corso”: l’indiscrezione

Amici di Maria De Filippi sbarca in Albania? Affare in corso: l’indiscrezione

Amici di Maria De Filippi, il talent più celebre e tra i più longevi della TV italiana, potrebbe presto sbarcare in Albania. È questa l’indiscrezione che circola sul web, lanciata da PipolTv, secondo la quale sarebbero attualmente in atto delle importanti trattative.

“Amici sbarca in Albania? – scrive la fonte – Potrebbe concludersi una trattativa importante per la tv Albanese e per il canale Tv Klan ovvero l’acquisizione dei diritti per portare ‘Amici’ di Maria De Filippi in casa. L’affare è in via di definizione.” I diritti del talent di Maria De Filippi potrebbero dunque presto arrivare anche in Albania, dando ai giovani talenti albanesi l’opportunità di mettersi in gioco e tentare il grande successo.

D’altronde in Italia, ad Amici, non sono mancati negli anni talenti arrivati dall’Albania, soprattutto dal mondo della danza: come dimenticare Anbeta Toromani e Leon Cino. E mentre si parla di possibile arrivo del talent in Albania, in Italia gli allievi di questa 22esima edizione si preparano ad esordire al serale. I 15 concorrenti che gareggeranno nella fase finale del programma sono stati scelti e si preparano ad esibirsi di fronte ad una giuria tutta nuova, composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Gianluca Giofrè. La prima puntata è prevista per sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5. Ricordiamo però che lo show non è in diretta ma, come di consueto, sarà registrato.

