Amici: LDA, Giulia Stabile e Aka7even collab in arrivo?/ La cena sospetta…

Dopo l’eliminazione dal serale di Amici 21, subita al sesto appuntamento serale del talent, LDA si palesa sempre più vicino a delle vecchie glorie del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, quali gli ex Amici 20 Giulia Stabile e Aka7even. In questi giorni il figlio di Gigi D’Alessio, oltre a raccogliere i primi frutti del suo fenomeno POP -tra cui la firma di un contratto con la major discografica Sony Music Italy e l’annuncio del rilascio imminente del primo album eponimo, atteso per maggio 2022, oltre al record di stream complessivi e il record di stream per il singolo Quello che fa male raggiunti ad Amici 21, è ora virale in rete per le esclusive immagini che lo immortalano alle prese con un invito a cena condiviso tra “Amici”, in condivisione cioè con i finalisti di Amici 20, Giulia Stabile e Aka7even.

L’evento tra Amici 20 e l’ex Amici 21 uscente è avvenuto in un locale di Roma e, così come testimoniato da alcune relative Instagram stories, si è rivelato all’insegna del divertimento per i tre protagonisti del celebre show di Canale 5.

Il terribile scherzo ai danni di LDA, degli ex Amici 20 Giulia Stabile e Aka7even: cosa bolle in pentola?

Ad un certo punto della cena, i tre talenti di Amici di Maria De Filippi si sono scambiati gesti scherzosi che hanno divertito il popolo del web. Giulia Stabile (vincitrice di Amici 20) e Luca Marzano alias Aka7even si sono spinti a fare il solletico a LDA, che si è dimostrato del tutto intollerante alle sessioni di solletico degli Amici 20. Giulia Stabile ha poi cosparso la panna sul viso di AKA7EVEN, per poi passare a divertirsi sul conto di LDA. “Ci son cascato di nuovo!”, ha quindi esclamato LDA, nel video postato tra le Instagram stories, che lo immortala mentre subisce lo scherzo alla panna da parte di Giulia Stabile, con la complicità di Aka7even. E la serata trascorsa in complicità tra i tre farebbe intanto pensare al web ad un progetto artistico in cantiere, che potrebbe vedere il figlio di Gigi D’Alessio protagonista insieme ai due finalisti di Amici 20. Se così fosse, questa sarebbe l’ennesima testimonianza che indipendentemente dall’accesso alla finale di Amici può decretarsi il successo per chiunque prenda parte al talent prodotto e condotto da Maria De FIlippi.

