Amici Speciali/ Anticipazioni e cast: Irama, Javier, Bravi, ecco la lista completa

Tutto è pronto per il ritorno del talent show di Maria de Filippi ma non solo perché i provini online hanno già preso il via per la prossima edizione, la numero 20 del programma, ma perché, alla fine, la tanto attesa versione vip ci sarà e presto andrà in onda. I promo sono arrivati a valanga sulla rete ammiraglia Mediaset presentando Amici Speciali, così è stata rinominata questa versione, che rimetterà insieme alcuni ex con due outsider ovvero Michele Bravi e il rapper Random. Saranno loro due gli extra pronti ad alternarsi con quelli che hanno già calcato il palco di Amici, alcune volte vincendo altre volte andandoci molto vicino. Lo stesso promo che indica come data di messa in onda un generico “Prossimamente” rivela che sul palco ci saranno Irama, l’ultima vincitrice Gaia Gozzi, il vincitore del circuito ballo di Amici 19 ma anche gli ex Alessio Gaudino, Giordana Angi e Irama.

AMICI SPECIALI, ANTICIPAZIONI E CAST DELLA NUOVA EDIZIONE “VIP”

Ai ragazzi di Amici Speciali si uniranno tra i concorrenti anche i ballerini professionisti Andreas Muller, Gabriele Esposito e Umberto Gaudino; il professore delle ultime due edizioni, Stash, insieme ai suoi The Kolors. Il post sui social che annuncia la nuova edizione recita: “Distanti ma Amici e ora insieme per l’Italia! Loro sono il cast di #AmiciSpeciali e li vedremo presto sul palco pronti più che mai a regalarci mille emozioni”. L’incognita rimane adesso la messa in onda anche se la data giusta potrebbe essere quella di venerdì 15 o di sabato 16 maggio se tutto sarà confermato. Mancano ancora alcuni indizi su quelli che saranno i giudici, dovrebbe essere confermata la presenza di Vanessa Incontrada, e anche se ci sarà un ruolo per i professori.



