Vanessa Incontrada nel cast di Amici Speciali/ “Si riparte a maggio. Ci saranno…”

Nel corso di una chiacchierata fatta in diretta su Instagram con Nek, Vanessa Incontrada si è sbottonata sui progetti che la attendono nelle prossime settimane oltre che su come ha trascorso e continua a trascorrere questo periodo di isolamento forzato. È proprio parlando di lavoro che l’attrice spagnola ha confermato la sua presenza per l’edizione di Amici Speciali, il nuovo format del talent di Maria De Filippi. “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate“, sono state infatti le anticipazioni della Incontrada in merito al format e alla sua presenza. D’altronde Vanessa non è nuova allo show, avendo già fatto da giudice esterno nel corso dell’ultima edizione del serale. Un ruolo nuovo ma nel quale si è subito sentita a suo agio, ottenendo anche un ottimo riscontro dal pubblico a casa.

Vanessa Incontrada, non solo Amici Speciali: le dichiarazioni dell’attrice

Dunque chi sperava di rivederla presto ad Amici sarà accontentato, visto che Vanessa Incontrada sarà anche nel cast della versione Amici Speciali. L’attrice e conduttrice spagnola si è anche espressa su altri argomenti quali la gestione del suo negozio a Follonica, al momento chiaramente chiuso a causa del decreto del Governo. “Riapriremo probabilmente il 18 maggio”, ha tuttavia annunciato. Non è mancata qualche battuta sull’impossibilità di recarsi da parrucchieri ed estetiste, cosa già espressa nel corso di una simpatica diretta su Instagram fatta qualche giorno fa. Non sono però mancati i complimenti di Nek ad incoraggiarla: “Se così non sei preparata pensa a quando lo sei!” ha infatti dichiarato il cantante.



