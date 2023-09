Amici, The Kolors ancora in testa alla classifica Earone con “Italodisco”/ Tutte le posizioni

Earone airplay radio: The Kolors primeggiano ancora con “Italodisco”

Si rinnova la classifica Earone airplay radio, con The Kolors che per la quota ex Amici dominano al vertice della TOP3 tra le canzoni che segnano il maggior numero di passaggi radiofonici. Nella rinnovata Earone airplay radio, che concerne la settimana #35 nel 2023 e il periodo compreso tra il 25 e il 31 agosto 2023, relativamente ai passaggi radiofonici delle varie proposte musicali, Mr.Rain e Sangiovanni sono in discesa con il brano intitolato La fine del mondo (#20; -2) e Drillionaire, Blanco, Lazza e Sfera Ebbasta scendono con Bon ton (#19; -3). Sale in classifica , invece, Laura Pausini, con la sua Il primo passo sulla luna (#18; +1) mentre si vede ancora in discesa Levante con la sua Canzone d’estate (#17; -3). In risalita, poi, habemus Tommaso Paradiso e Baustelle con il singolo dal titolo Amore indiano (#16; +1).

Lazza, frecciatina ai The Kolors per 'ItaloDisco'?/ Un tweet scatena le critiche: "Chi credi di essere?"

La classifica Earone airplay radio, delle canzoni che segnano il maggior numero di passaggi radiofonici, poi, prosegue ancora con Madame che staziona stabilmente rimane stabile con Aranciata (#15). Rhove scende con la nuova canzone Ancora (#14; -1) ed é discesa anche per Alfa ed il suo singolo dal titolo Bellissimissima <3 (#13; -1). Un calo lo si rileva anche per l’ex Amici Angelina Mango con il singolo dal titolo Ci pensiamo domani (#12; -1) e il duetto al maschile formato da Achille Lauro e Rose Villain con il singolo titolato Fragole (#16; +1).

Stash: "Come è nata 'Italodisco'? Al bar in 15 minuti"/ "I neomelodici raccontano una Napoli diversa…"

Nella Top10 della pregevole Earone airplay Italia, poi, troviamo in discesa il trio formato da Fedez, Annalisa e Articolo 31 con la nuova Disco paradise (#10; -6) e Irama e Rkomi con il joint single Hollywood (#9; -1). Scendono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte (#8; -5) e i Boomdabash e Paola & Chiara con Lambada (#7; -1). In risalita, invece, Merk & Kremont, Tananai e Marracash con il pezzo Un altro mondo (#6; +4).In discesa, poi, la coppia di Coez e Frah Quintale con il singolo Alta marea (#5; +2). Ligabue debutta con Una canzone senza tempo (#4) occupando il gradino più alto post-top3.

Amici, The Kolors: Italodisco sbaraglia la concorrenza dei tormentoni/ Il record in classifica FIMI

La TOP 3 vede The Kolors superare…

Sul podio della pregevole Earone airplay radio, poi, habemus in discesa Marco Mengoni in duetto con Elodie per Pazza musica (#3; -1), superati da Ernia, Bresh e Fabri Fibra con la loro nuova Parafulmini in risalita(#2; +3). E sul gradino più alto, al vertice della Top Earone airplay Italia, infine, si confermano stabili gli ex Amici The Kolors con il tormentone dell’estate 2023 Italodisco (#1): la prima classificata si aggiudica il miglior punteggio relativo al risultato del maggior numero di passaggi radiofonici, tra le proposte musicali del momento.

E, intanto, sempre per la quota ex Amici, LDA annuncia la sua nuova collaborazione con Netflix…











© RIPRODUZIONE RISERVATA