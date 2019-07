Amici Vip/ Artisti in gara, dettagli e Michelle Hunziker alla conduzione?

Amici vip è confermatissimo. Le voci dei giorni scorsi sulla possibilità che ci sia una speciale edizione vip del talent show di Canale 5, sono state confermate dai vertici Mediaset e, in particolare, da Pier Silvio Berlusconi. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset di ieri sera, Berlusconi Jr ha confermato il suo interesse negli investimenti e nella crescita passando anche da una versione vip del programma di Maria de Filippi che, però, dovrebbe rinunciare alla conduzione. Tra le tante novità su Canale 5 ci sarà proprio il lancio di Amici Vip che dovrebbe occupare i primi mesi della nuova stagione televisiva, ovvero settembre/ottobre, per poi lasciare il posto alla versione normale che dovrebbe prendere il via proprio a novembre, come di consueto. Ma cosa succederà e come sarà questo talent? Sembra proprio che Maria De Filippi abbia pensato di accontentare i fan che spesso hanno chiesto un’edizione speciale con gli ex partecipanti o, magari, i vincitori.

MICHELLE HUNZIKER ALLA CONDUZIONE DI AMICI VIP?

A quanto pare, però, la sanguinaria ha deciso di rendere ancora più grande questo speciale evento lanciando Amici Vip e aprendo non solo agli ex del suo talent ma anche a tutti coloro che hanno intenzione di mettersi in mostra ballando, cantando o recitando. Mentre i nomi dei partecipanti sono ancora top secret (non sappiamo nemmeno se siano iniziate le trattative per mettere insieme il cast), sembra invece certo che la conduzione non sarà affidata a Maria de Filippi per evitare la sovrapposizione con la nuova edizione di Tu si Que Vales. E allora chi potrebbe prendere il timone del programma? Sembra che in pole position ci sia proprio Michelle Hunziker, che già in passato ha collaborato con la sanguinaria e che adesso è reduce del successo di Together Now su Canale 5.

