Amici Vip va in onda?/ Pronto per il ritorno Antonio Fiore

Nelle ultime settimane, è iniziativa a circolare la notizia che su Canale 5 potrebbe sbarcare anche Amici Vip. Sarebbe la grande novità dell’autunno in casa Mediaset. Ma a differenza della versione tradizionale del talent in oggetto, che vede giovani talenti cimentarsi nel canto e nel ballo, ad Amici Vip potrebbero essere coinvolti personaggi noti del mondo dello spettacolo, o vecchi nomi delle passate edizioni, nelle forme più varie, un po’ com’era all’inizio il talent show di Maria De Filippi che, secondo Davidemaggio.it, resterebbe dietro le quinte e non sarebbe la conduttrice di questa versione vip. Ma tornando indietro nel tempo, tanti sono stati i ragazzi e le ragazze che dopo la loro partecipazione al talent sono riusciti a spiccare il volo, come Antonio Fiore, artista elegante e dalla forte tecnica, capace di catturare l’ammirazione incondizionata del pubblico, un talento puro, brillante danzatore, coreografo e non solo, dopo la sua partecipazione nel 2004 ad “Amici “, talent tv che possiamo tranquillamente definire: ” la scuola dell’arte”, ne ha fatta tanta di strada, oltre alla laurea specialistica in ingegneria con 110 e lode, è stato ballerino professionista ad “Amici”, ballerino nel musical “NINE” insieme ad artisti internazionali come: ”Sophia Loren, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Daniel Day Lewis ecc… e poi… The Tourist con il grande Johnny Depp e Angelina Jolie, Sanremo, Marco Mengoni, Domenica Live con Barbara D’urso e tanto altro ancora.

Amici Vip va in onda? La carriera di Fiore

In autunno vedremo Antonio Fiore ad Amici Vip? Sicuramente sarà nell’importantissima fiction Sky: “EXTRAVERGINE”, all’interno della quale il nostro artista in oggetto sarà Rami, un ‘’MANAGER LIBANESE’’ in carriera in una Milano surreale. Ma non finisce qui, è stato anche uno dei volti di Petrelli 1941 (linea classica del brand). Ma siccome i grandi amori non finiscono mai, il coreografo Rai Giampiero Gencarelli, recentemente lo ha fortemente voluto per un passo a due a teatro per il suo gala. Inoltre, con grandissimo orgoglio, possiamo anche aggiungere che lo stesso, è stato citato all’interno della rivista internazionale Outtheremag, magazine che spopola in UK e America lifestyle e luxury. Oggi parliamo di arte come di un percorso di crescita, di studio e d’impegno, che nel caso del ballerino, attore e modello Antonio Fiore possiamo riconosce nella sua eccellente bravura nel riuscire a passare dal palcoscenico di un teatro al set cinematografico e di moda con grande maestria. L’artista forgia la propria persona, esattamente come un fabbro il metallo, al fine di rendere concreto un risultato che possa suscitare emozioni . Riconosciamo un talento come Antonio Fiore quando, attraverso i sentimenti dello stesso si riscoprono i propri.

