Amici, Wax e Luigi Strangis vicini e complici: che succede?/ Le reazioni al video

Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis e Wax stringono le forze: é virale l’accoppiata dei giovani talenti e…

Wax e Luigi Strangis si lasciano immortalare complici e vicini, accendendo il gossip sulla possibile nascita di una nuova coppia di ex concorrenti uscenti di Amici di Maria De Filippi. I due giovani cantautori, tra i talenti in musica più rappresentativi della ” Generazione zeta”, hanno in comune la partecipazione ad un’edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Nel dettaglio, Wax e Luigi Strangis segnano l’esordio in musica alle rispettive edizioni di Amici, Amici 22 e Amici 21, tra loro consecutive, con il secondo che precedeva il primo al debutto musicale registrato in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity.

E, intanto, nel web sono virali le esclusive immagini di un duetto inaspettato di Wax e Luigi Strangis, con tanto di accordi al pianoforte realizzati dal musicista e vincitore di Amici 21. Un post condiviso dagli utenti in vari video online e che fa incetta di interazioni social, mandando in visibilio i fandom del duo di ex concorrenti di Amici, molti dei quali si chiedono entusiasti cosa possa celarsi dietro l’accoppiata appena trapelata.

Wax e Luigi Strangis preparano una nuova collaborazione, dopo Amici di Maria De Filippi?

Il duo che emerge tra i post più virali del momento in un video su TikTok vede, in particolare Wax e Luigi Strangis stringere le forze sulle note di Adamo ed Eva, uno degli ultimi singoli post-Amici di Luigi Strangis. Che possa quindi concretizzarsi presto la collaborazione per il rilascio di nuova musica, tra i due cantautori di Amici di Maria De Filippi? Non é azzardata a prima firma ADI Il sussidiario.net l’ipotesi che i due giovani possano subentrare nel cast degli insegnanti di canto ad Amici, per l’edizione Amici 23 in partenza a settembre 2023. Nel frattempo, intanto, l’altro ex Amici 21, LDA, insieme a Wax ed altri talenti uscenti dal noto talent show conquistano la Generazione zeta, per influenza esercitata sulla piattaforma musicale dedicato a streaming e ascoltatori, Spotify Italia.

