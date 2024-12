Il programma di Rai 3, Amore Criminale, non andrà in onda questa sera, martedì 3 dicembre 2024. Il talk del terzo canale che si occupa dei casi di cronaca nera con vittime le donne, lascia spazio questa sera al suo “spin off”, leggasi Sopravvissute, che possiamo definirlo un po’ “l’Amore Criminale con il lieto fine”, visto che fortunatamente le donne protagoniste di questo secondo show ce l’hanno appunto fatta, pur avendo vissuto dei drammi. Ad annunciare che la puntata di questa sera di Amore Criminale non andrà in onda è stata la pagina Instagram dello stesso programma in cui si legge che: “La prossima puntata di #AmoreCriminale è prevista per martedì 10 dicembre. Invece #Sopravvissute sarà in questa sera 3 dicembre in seconda serata su Rai3”.

Appuntamento quindi alla prossima settimana, martedì 10, per la nuova puntata del programma con protagoniste le donne, che dal 2024 è tornato ad essere condotto dalla nota Veronica Pivetti. Il programma di Rai Tre è ormai un appunto fisso sul terzo canale dal 2007, l’anno della prima messa in onda. Inizialmente era previsto in seconda serata poi alla luce degli ascolti e dell’importanza del tema trattato, si è preferito traslarlo alla prima serata, di modo che potesse avere maggiore visibilità.

AMORE CRIMINALE NON VA IN ONDA: LE CONDUTTRICI PIU’ NOTE

Diverse sono state le conduttrici, tutte ovviamente donne, che hanno preso in mano il timone della trasmissione in questi 14 anni, a cominciare da Camila Raznovich, che ha condotto le edizioni dal 2007 al 2011, senza dimenticarsi di Barbara De Rossi dal 2013 al 2016 e di Veronica Pivetti dal 2018 al 2021, prima appunto del ritorno da quest’anno.

Come anticipato sopra, Amore Criminale si è “sdoppiato” nel 2018, grazie alla realizzazione di Sopravvissute, che è stato condotto da Matidle D’Errico, ideatrice dello show “originario”, e che va in onda in seconda serata, ma che questa sera andrà appunto in onda dalle ore 21:00 circa.

