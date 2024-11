Chi è Romani De Cesare, accoltellata dal compagno nel 2022: la vicenda al centro di ‘Amore criminale’

Come ogni martedì, anche oggi la prima e la seconda serata di Rai 3 racconteranno tre storie di violenza contro le donne, protagoniste delle nuove puntate di ‘Amore criminale’ e ‘Sopravvissute’ che prenderanno il via elle 21:20 con il condotto da Veronica Pivetti che ci parlerà della triste e difficile vicenda di Romina De Cesare, passando poi – questa volta alle ore 23:30 – la palla a Matilde D’Errico che esporrà innanzitutto la storia di Alessandra Accardo e in un secondo momento quella di Valentina.

Entrando subito nel merito dei tre casi di cronaca, qui vorremmo patire da Romina De Cesare protagonista – appunto – di ‘Amore criminale’: la sua difficile storia inizia addirittura quando era adolescente e conobbe Pietro nel piccolo paesino di Cerro al Volturno (alle porte di Isernia) dando il via ad una relazione che li ha accompagnati per 12 lunghi anni; caratterizzata da alcuni viaggi legati al lavoro di Romina che li portano a vivere in quel di Parigi. Non riuscendo ad ambientarsi, Pietro la convinse ad abbandonare la sua vita e tornare in Italia aprendo alla parentesi più dura della loro relazione, caratterizzata da un’eccessiva gelosa per la presenza di un collega con cui Romina intesse una normalissima amicizia.

Dalla gelosia il tutto presto degenera in comportamenti ossessivi e tra un litigio e l’altro arriviamo – purtroppo – alla notte del 3 maggio del 2022 quando al culmine dell’ennesima violenta discussione Pietro estrae un coltello con il quale colpisce 14 volte Romina De Cesare, uccidendola con un fendente al cuore: per lei non ci fu nulla da fare, mentre lui lo scorso anno è stato condannato a 24 anni di reclusione.

Chi sono Alessandra Accardo e Valentina: le loro storie raccontate da ‘Sopravvissute’

Dalla difficile storia di Romina De Cesare protagonista di ‘Amore criminale’, il palinsesto passerà poi alla nuova puntata di ‘Sopravvissute‘ che prenderà subito il via della (altrettanto difficile, ma con un finale ben diverso) storia della poliziotta Alessandra Accardo: siamo sempre nel 2022, ma questo volta nella notte tra il 19 e il 20 ottobre quando la donna in un parcheggio di Napoli fu colpita alle spalle e violentata da uno sconosciuto; fuggita fortunatamente dalle sue grinfie, Alessandra ha denunciato e nel marzo dello scorso anno l’aggressore – poi rivelatosi un bengalese 23enne – è stato condannato a 14 anni di reclusione.

Chiusa la storia di Alessandra Accardo, ‘Sopravvissute’ ci parlerà poi anche della relazione tra Valentina e un uomo rimasto ignoto, iniziata – come sempre – nel migliore dei modi e poi presto degenerata in un baratro di violenze, abusi e botte in larga parte collegato alla dipendenza del compagno dall’alcool e dalle droghe: Valentina ha trascorso 10 lunghi anni in una sorta di gabbia di angosce e paure, con la costante idea che prima o poi sarebbe morta; ma a Natale del 2022 ha trovato il coraggio di scappare dopo l’ennesima aggressione denunciando l’uomo e mettendo definitivamente fine alla sua prigionia.