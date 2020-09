Amore, cucina e curry/ Video, su Rai 2 il film con Helen Mirren (oggi, 24 settembre)

Amore, cucina e curry va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata grazie ad una coproduzione internazionale che ha visto è in prima linea diverse case case cinematografiche tra cui Dreamworks e Touchstone Pictures mentre la distribuzione in Italia è stata curata dalla Universal PIctures. La regia della pellicola è stata affidata a Lasse Hallstrom, il soggetto è stato scritto da Richard C, Morais mentre la sceneggiatura è di Steven Knight. Le musiche della colonna sonora sono firmate da Rahman, la scenografia è stata curata da David Gropman e nel cast sono presenti Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Michel Blanc, Amit Shah e tanti altri.

Amore, cucina e curry: la trama del film

In Amore, cucina e curry ci troviamo nella sconfinata India, in particolar modo nella città di Mumbai dove vive una famiglia che da generazioni si occupa di cucina e di ristorazione. In virtù di una situazione economica non proprio florida, il capofamiglia decide che sia arrivato il momento di lasciare il loro paese natale e di cercare maggior fortuna e soprattutto futuro per i propri figli andando in Europa. Decidono di scegliere come meta per una nuova casa lo stato francese, in particolar modo si ritroveranno nella parte meridionale della Francia, in un piccolo paesino alle pendici di una montagna. Una volta arrivati a destinazione e scelta una location adatta per vivere, il padre si rende conto che l’unico modo per un futuro sereno, sia avere un lavoro stabile.

Decide, allora, di aprire un ristorante che proponga le tipicità della cucina indiana e di altre prelibatezze dell’oriente. All’interno della cucina del ristorante tutto sarà messo nelle mani del giovane Hassan, il quale da sempre coltiva una certa passione per le ricette e soprattutto sembra essere in possesso di un certo talento in questo settore. Per sfortuna della famiglia indiana, il ristorante si trova a pochi metri da un ristorante di cucina francese che viene gestito da una donna dai modi molto severi, di nome Madame Mallory.

Una donna che nel corso della propria vita ha saputo farsi apprezzare per le sue capacità non solo nel proporre ricette sempre più sofisticate e di ottimo gusto, ma anche per la gestione economica. I suoi meriti sono stati riconosciuti anche a livello internazionale come dimostra il fatto di essere stata premiata con le tanto ambite stelle della guida Michelin. Il giovane chef indiano molto presto si troverà a dover competere con la donna, arrivando a sfruttare mezzucci di ogni genere. La loro guerra andrà avanti fino a che i due cuochi avranno l’opportunità di conoscersi di persona e quindi capire la passione comune che li spinge a questo genere di attività.

Video, il trailer del film “Amore, cucina e curry”





© RIPRODUZIONE RISERVATA