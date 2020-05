Amore in quarantena di Gabriele Corsi/ Anticipazioni puntata 30 maggio: Argentero e Lino Banfi ospiti

Pubblicità

Gabriele Corsi, dopo due anni, torna su Raiuno per condurre il nuovo programma del sabato pomeriggio. Oggi, 30 maggio, alle 15, parte Amore in quarantena. Quattro puntate con le quali Gabriele Corsi, insieme Furio e Giorgio del Trio Medusa, racconterà com’è cambiata la vita di coppia durante il lockdown. Storie d’amore di persone normali che, improvvisamente, si sono ritrovate a dover convivere ventiquattro ore su ventiquattro. C’è chi è riuscito a superare la prova a pieni voti e chi ha scoperto lati caratteriali del partner che non conosceva o ignorava. Ci sarà, tuttavia, anche spazio per dare voce alle persone innamorate che non hanno potuto vivere l’amore di coppia per tutto il periodo della quarantena perchè impeganti a combattere in prima linea contro il coronavirus. Gabriele Corsi sarà il padrone di casa e darà voce a tutti i protagonisti. Gabriele Corsi guiderà un drone che raggiungerà le abitazioni dei protagonisti per capire come hanno vissuto il lockdown.

GABRIELE CORSI, AMORE IN QUARANTENA: “AVREMO LUCA ARGENTERO E LINO BANFI”

Gabriele Corsi sarà la voce narrante di Amore in quarantena come ha raccontato lui stesso al settimanale Di Più Tv svelando anche il ruolo di Furio Corsetti e Giorgio Daviddi del Trio Medusa. “Saranno due corrieri dell’amore…Porteranno pacchi a sorpresa ai protagonisti…A due ragazzi a cui è saltato il matrimonio, per esempio, recapiteranno metà torta nuziale a testa…”. Nel corso della prima puntata ci saranno anche due ospiti d’eccezione ovvero Luca Argentero, diventato da pochi giorni papà della piccola Nina Speranza e Lino Banfi.“Avremo contributi video di personaggi famosi come Luca Argentero, che ha passato gli ultimi mesi della gravidanza della compagna in quarantena, e Lino Banfi che commenterà una tenera storia di nonni…”, ha svelato Corsi. Amore in quarantena, dunque, è la nuova scommessa di Raiuno che ha deciso di puntare su Gabriele Corsi che, tuttavia, a settembre, tornerà a condurre Deal with it su Nove.



