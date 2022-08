Ana Mena/ “Che affetto il pubblico italiano! Prossimo singolo? Vorrei lavorare con..”

Nuovo appuntamento questa sera con “Battiti Live 2022” su Italia 1, con la riproposizione nel formato televisivo del festival estivo itinerante di Radio Norba tra le più belle piazze della Puglia: e tra gli artisti che stasera ci apprestiamo a vedere esibirsi sul palcoscenico della kermesse diventata oramai un ‘must’ dei mesi a cavallo tra luglio e agosto c’è pure Ana Mena, la 25enne cantante e attrice spagnola, originaria di Estepona (Andalusia) e oramai nota anche alle nostre latitudini dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo da concorrente dopo essere stata protagonista di un’ospitata già due anni or sono.

Sulla bocca di tutti non solo per via della sua musica (un mix di quel pop riletto in chiave dance e mixato al reggaeton che è tornato prepotentemente di moda), ma anche per via della storia d’amore che avrebbe -il condizionale è d’obbligo- col connazionale Brahim Diaz, centrocampista del Milan (ma di questo ne parliamo quest’oggi in un altro articolo a parte), Ana Mena è decisamente uno dei personaggi più in vista di quest’estate. L’effetto novità è certamente trainante, ma gran parte del merito va a una serie di singoli decisamente ‘catchy’ e che, anche se non incontrano il gradimento nelle recensioni di magazine e siti di settore, figurano puntualmente tra i most-viewed di YouTube. Come nel caso di “Mezzanotte”, il nuovo brano pubblicato a giugno e capace di totalizzare ad oggi quasi 7 milioni di visualizzazioni; numeri ancora lontani dagli 86 fatti registrare per il singolo “A un paso de la luna” con Rocco Hunt, ma tant’è…

ANA MENA E L’ITALIA: “CHE AFFETTO IL PUBBLICO! E APPREZZO MOLTO ELODIE PERCHE’…”

“‘Mezzanotte’ è un po’ diversa dai precedenti singoli estivi: è nata in 40 minuti e l’ho scritta in studio assieme ai due produttori colombiani che avevano lavorato su ‘Despacito’…” aveva raccontato con orgoglio Ana Mena Rojas nel corso di una bella intervista concessa a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, spiegando anche i motivi del rapporto così forte nato col Bel Paese: “Ho sempre sentito un affetto molto bello dal pubblico italiano: e poi il Festival è una vetrina importante e ora lo sento ancora più vicino” ha spiegato la 25enne che ha svelato pure di stare pensando a un possibile featuring con un’artista femminile proprio qui in Italia, magari in vista del suo prossimo singolo invernale.

A livello invece di gusti musicali e dei progetti per il futuro, Ana Mena è apparsa molto chiara: a lei ‘gusta’ e molto la musica di Ariete, come anche quella di Elodie, una delle artiste italiane del momento. “Poi lei balla come me, e quindi potremmo pensare di fare un bel video insieme” ha lanciato l’amo al magazine televisivo l’artista spagnola che, intanto, ha riscoperto pure il piacere di lavorare sul set dato che è protagonista di “Benvenuti a Eden”, in onda su Netflix. E recitare anche in italiano, dato che oramai è stata idealmente adottata dal nostro Paese? Perché no, risponde Ana Mena che parla di “una bella sfida” anche se per adesso il suo focus è sul nuovo disco. “To Be Confirmed” la data di uscita, come dicono gli addetti ai lavori, ma la certezza è che uscirà in Spagna e poi in Italia, in due versioni leggermente differenti.











