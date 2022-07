Ana Mena/ “Mezzanotte? Diversa dagli altri singoli estivi ha un drop molto forte”

Ana Mena: “Mezzanotte? Nata in 40 minuti”

Ana Mena è tra gli ospiti del quarto appuntamento del Battiti Live 2022, lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino e trasmesso lunedì 25 luglio 2022 su Rai2. La cantante ed attrice spagnola presenta dal vivo il nuovissimo singolo estivo “Mezzanotte” che arriva dopo il successo di Sanremo 2022 con “Duecentomilaore”. La giovane cantante, intervistata da tvsorrisiecanzoni.it, ha raccontato del suo rapporto con l’Italia e il pubblico: “ho sempre sentito un affetto molto bello dal pubblico italiano: il Festival è una vetrina importante e ora lo sento ancora più vicino. Sono contenta!”. Parlando poi del nuovissimo singolo estivo ha rivelato: “è un po’ diversa dai precedenti singoli estivi, se noti anche il drop molto forte nel ritornello. L’ho scritta a ottobre, ero in studio insieme a due produttori colombiani, gli stessi che hanno lavorato su “Despacito”. È nata in 40 minuti, questa cosa mi trasmette fiducia”.

Il brano è uscito non solo nel mercato italiano, ma anche in quello spagnolo con un featuring davvero importante: Belinda. “È un’artista messicana molto talentuosa, abbiamo lavorato insieme nella serie Netflix e volevamo fare un brano “tra donne”” – ha detto parlando della collega.

Ana Mena dopo il duetto internazionale con Belinda non nasconde di voler collaborare anche con qualche artista italiana donna. Tra le sue preferite: “mi piace molto la musica di Ariete, ma anche Elodie. Poi lei balla come me, potremmo pensare di fare un bel video insieme”. Non solo donne, visto che la cantante ha collaborato anche con Colapesce e Dimartino per la versione spagnola di “Música ligéra”: “l’abbiamo girata a Bari quasi un mese fa. Da quando li ho scoperti a Sanremo, mi sono innamorata della canzone e del loro talento, ci tenevo a fare qualcosa tutti insieme. Mi sento molto accolta e tutto funziona in maniera facile. È un video puro, reale e diretto”.

Non solo il canto nella vita della bellissima cantante che recentemente abbiamo visto nella serie “Benvenuti a Eden” disponibile su Netflix: ” non recitavo da cinque anni, è bello trovarsi in un personaggio diverso ed è stato molto divertente. C’è già qualche altro progetto in cantiere”. Infine parlando dei progetti futuri ha aggiunto: “sto lavorando al disco: prima uscirà in Spagna, poi qui in Italia. Ci saranno dei brani in comune e altri inediti. Nel frattempo, quest’estate sarò in giro a suonare fino a ottobre: non voglio perdermi questo momento e ho cercato di approfittare per fare un lunghissimo tour!”.

