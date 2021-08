Ana Mena fidanzata con Brahim Diaz?/ Amore top secret: tutto tace sui social

Ana Mena, pur essendo giovanissima, è già una stella della musica latina. Il suo nome è noto non solo in Spagna, ma anche in Italia grazie alle hit estive realizzate insieme a Rocco Hunt e Fred De Palma. Ana Mena comincia a mostrare il proprio interesse per la musica quando è ancora giovanissima al punto che, quando aveva solo nove anni, nel 2006, ha vinto la dodicesima edizione del Veo Veo Awards. Artista poliedrica, Ana Mena si è fatta conoscere anche come attrice al punto che il vero successo arriva con la serie Marisol, la pelicula. Dopo quell’esperienza, ha recitato anche in alcuni film, come La pelle che abito. In Italia ha conquistato la ribalta collaborando con alcuni degli artisti italiani del momento come Fred De Palma e Rocco Hunt con cui ha duettato sulle note della hit A un passo dalla luna.

L’ultima apparizione è stata sul palco di Battiti Live 2021, nel quale non è salita sul palco con Rocco Hunt, cantante con cui ha collaborato recentemente, ma insieme a Fred De Palma con cui è diventata nota nella nostra nazione. Questa sera, ana Mena, insieme a tanti altri artisti, sarà la protagonista dell’evento Rtl 102.5 Power Hits.

Ana Mena e l’amore con Brahim Diaz

Pur essendo ancora giovanissima, Ana Mena non solo ha trovato la propria strada professionale, ma anche l’amore. La cantante spagnola, infatti, è felicemente fidanzata con Brahim Diaz, numero 10 del Milan, che ha contribuito ai successi recenti della squadra. Nonostante i due stiano insieme da circa un anno, tuttavia, proteggono la propria storia da gossip e indiscrezioni. Entrambi, infatti, sono molto riservati ed è difficile trovare foto e video di coppia sui rispettivi profili Instagram.

Pur avendo quasi due milioni di followers, la cantante preferisce usare i propri profili social per lavoro proteggendo la propria sfera privata esattamente come il calciatore che ha lasciato Madrid per Milano. La loro storia è venuta a galla grazie ai rotocalchi di gossip spagnoli. Dopo una frequentazione di alcuni mesi, sono stati avvistati insieme a partire da luglio scorso. La rivista Corazon, per essere precisi, è stata la prima a dare la notizia dell’inizio di una relazione, dopo averli avvistati insieme a Malaga.

