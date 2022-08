Ana Mena fidanzata di Brahim Diaz?/ Paparazzati più volte assieme: lei smentisce ma..

Questa sera Ana Mena torna a entusiasmare gli aficionados di “Battiti Live 2022” e anche il pubblico televisivo nel nuovo appuntamento che Italia 1 dedica alla kermesse musicale organizzata da Radio Norba: e l’esibizione della 25enne cantante e attrice iberica è anche l’occasione per riaccendere i radar sulla liaison (sempre meno presunta…) che la diretta interessata avrebbe da qualche tempo con il connazionale Brahim Abdelkader Diaz, 22enne centrocampista del Milan e di stanza nel capoluogo lombardo perché in prestito dal Real Madrid.

Ma Ana Mena e Brahim Diaz stanno davvero assieme? A dire la verità anche se i diretti interessati non si sono mai sbottonati fino ad ora, i rumors che tra di loro ci fosse del tenero risalgono quasi a un anno fa: era infatti l’estate 2021 quando la coppia era per la prima volta finita sotto la lente di ingrandimento del gossip che ha cominciato a seguire gli spostamenti dei due e a monitorarne pure l’attività social. Da quest’ultimo punto di vita, tuttavia, poca fortuna: la star originaria dell’Andalusia è da sempre molto riservata sulla propria vita privata e così è praticamente impossibile trovare riferimenti a quello che sarebbe il suo compagno sui social network.

ANA MENA E’ FIDANZATA CON BRAHIM DIAZ? LEI SMENTISCE: TUTTO FINITO OPPURE E’ SOLO…

Per avere conferme che tra di loro vi sia quanto meno una frequentazione di lungo corso tocca fare affidamento agli impareggiabili paparazzi che già la scorsa estate li avevano ‘beccati’ assieme in vacanza al mare. Da lì si era capito che Ana Mena aveva quindi chiuso definitivamente col ballerino Ivan Villa, sua precedente fiamma. Molti sostengono la tesi dell’estrema riservatezza della coppia quale motivo per le poche uscite pubbliche e soprattutto la volontà di non rendere pubblica la loro relazione.

Di certo c’è che negli ultimi tempi Ana Mena ha intensificato i suoi rapporti con l’Italia e pure i suoi soggiorni, tanto da diventare tra Festival di Sanremo, presenza nella line-up di “Battiti Live” e diverse collaborazioni con artisti nostrani una vera e propria habituée dello showbiz tricolore. Va anche detto che tempo fa l’artista iberica aveva tacciato come “fake news” queste voci, ribadendo di essere assolutamente single ai tempi della sua partecipazione alla kermesse in diretta dal Teatro Ariston. Dichiarazioni di circostanza per tenere al riparo la storia d’amore oppure nel frattempo lei e Diaz si erano allontanati? In attesa di nuovi avvistamenti, il mistero resta…











