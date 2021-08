Ana Mena/ Il sesto Disco di Platino e la serie tv: è un 2021 da favola (Battiti Live)

Ana Mena è pronta a tornare sul palco di Battiti Live, appuntamento fisso con la musica dell’estate di Italia 1. La giovane cantante spagnola sarà al fianco, dalle ore 21:30 di questa sera, di Rocco Hunt per la loro hit “Un bacio all’improvviso”. Un duetto, quello fra il talento iberico e il cantante di Salerno, che è riuscito nell’incredibile impresa di bissare il successo della scorsa estate con “A un passo della Luna”, trainando tra l’altro anche il singolo di un anno fa, visto che proprio nella giornata di ieri la FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, ha certificato il sesto Disco di Platino, numero quasi imbarazzanti in positivo.

Rocco Hunt e Ana Mena, Un Bacio all'improvviso a Battiti Live/ Il rapper dietro la lite Ana-Fred de Palma?

«Ana va a dormire e il giorno dopo si ritrova con un disco di platino in più!», aveva scherzato poco tempo fa proprio Rocco Hunt, per poi precisare «Sono cinque (da ieri appunto sei ndr) in Italia e cinque in Spagna». Ana Mena è giovanissima, è una classe 1997, e nella sua fin qui breve ma luminosa carriera, oltre a cantare ha anche recitato. Già a 14 anni si trovava infatti davanti alla cinepresa, partecipando nel 2011 ad un film diretto da Pedro Almodovar.

Rocco Hunt e Ana Mena “Un bacio all'improvviso” a Battiti Live/ In arrivo una terza collaborazione...

ANA MENA E LA SERIE TV NETFLIX: “SORPRESA”

E a breve vedremo Ana Mena sul piccolo schermo, visto che è di poche settimane fa l’annuncio social (rigorosamente via Instagram dove conta circa 900mila follower), di una sua serie tv niente di meno che per Netflix, il colosso mondiale dello streaming video. La grande notizia è stata data con un post “sorpresa”, senza specificare nessun dettaglio, ma tale novità ha decisamente attirato ancora di più l’attenzione su Ana Mena.

Una nuova avventura quindi per l’artista, che in un’intervista recente a Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato di sentirsi ormai italiana: «Ringrazio il calore e l’amore che mi dà l’Italia, mi sento come se fossi a casa mia. Infatti, a ottobre verrò a vivere a Milano!». Non ci resta quindi che attendere la sua esibizione di questa sera in Battiti Live 2021.

Rocco Hunt "Con i primi soldi ho aiutato Salerno"/ "Sanremo mi ha incoraggiato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA