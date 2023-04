Anagrafe vaccinale/ Come sapere a quali vaccini ci si è sottoposti?

Come possiamo ricordare quali vaccinazioni abbiamo fatto nel corso della vita, così da saperlo al momento opportuno? Possiamo accedere al nostro libretto vaccinale attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, come ricorda il Corriere della Sera. Si tratta di una sorta di “libro” personale con tutte le vaccinazioni che può essere consultato anche dagli operatori dei servizi sanitari della regione di residenza. L’anagrafe vaccinale non è però disponibile in tutte le regioni e dovrà esserlo entro il 2026, come stabilito dal Pnrr.

Come funzione se invece, per chi si trova in una regione diversa da quella di residenza e ha bisogno di assistenza ma non può accedere al Fascicolo sanitario elettronico? Il medico della struttura sanitaria a cui ci rivolgiamo, non può accedere direttamente ai nostri certificati vaccinali: come si può sapere, allora, a quali vaccinazioni siamo stati sottoposti?

Anagrafe Vaccinale, nessuna trasferibilità tra le regioni