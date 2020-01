Anahi Ricca/ Critica le dame a Uomini e Donne ma il web si vendica: “Si è vista?”

Nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne quella andata in onda oggi che è stata tutta dedicata alle sfilate. Ospite speciale in studio la stylist Anahi Ricca, volto ormai noto del programma, stavolta presente in studio, pronta a giudicare le dame in passerella. Quelli di Anahi sono però stati giudizi spesso molto pungenti, come nel caso di Valentina Autiero. La dama è stata accusata di aver sbagliato abito e di aver mostrato troppo le gambe pur non avendole belle a tal punto da poterlo fare. Parole che hanno ferito la dama che ha infine pianto. “Ci sono anche modi e modi di dire le cose, non così con la cattiveria” ha dichiarato poi la Autiero, senza tuttavia fare riferimenti specifici (comunque chiari) Le parole di Anahi per Valentina e altre dame hanno scatenate un po’ di polemiche sul web.

Anahi pungente con le dame di Uomini e Donne: il web attacca!

La stylist di Uomini e Donne Anahi Ricca è finita al centro di parecchie critiche da parte del pubblico a casa che si è in qualche modo “vendicato” delle pungenti parole da lei avute verso alcune dame. “Ma come ci si può affidare ad una Anahi …. – ha scritto una telespettatrice – è già orribile come si veste lei….andrà bene per dar consigli in una Casa di Riposo dove l’età media delle donne e’ di 80/85 anni!”; e ancora “Anahi critica Valentina ma lei si è vista? Poi si possono dire le cose anche con un tono e uno sguardo meno acido di così! Ha ragione Valentina!” E questi sono soltanto alcuni dei commenti ricevuti da Anahi dopo la puntata del trono Over di oggi. Cosa accadrà quando a sfilare saranno invece gli uomini? Lo scopriremo domani!

