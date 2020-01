Valentina Autiero/ Il no a Maria De Filippi: “Le mie gambe…” (Uomini e donne)

Valentina Autiero è una delle protagoniste di questa edizione di Uomini e donne. La bella dama sta cercando in tutti i modi di trovare l’amore ma ultimamente è arrivata alla conclusione che è forse il suo carattere un po’ irruento e troppo verace a non permetterle di andare avanti nelle conoscenze. Sono tanti gli uomini che si sono avvicendati al suo cospetto ma con tutti è poi finita proprio per via di questo suo carattere. In passato le hanno detto di essere un po’ aggressiva durante le liti mentre Erik, l’ultimo in ordine di arrivo, si è allontanato da lei per via della sua pesantezza essendo alla ricerca di una ragazza con la quale ridere e giocare spensierato, almeno per gran parte del tempo che passano insieme. Gianni Sperti ha cercato di consolarla dicendole che un giorno arriverà anche per lei la persona giusta ma lei non sembra tanto pronta a crederci e oggi darà di matto un’altra volta.

VALENTINA AUTIERO DICE NO A MARIA DE FILIPPI IN UOMINI E DONNE

Nella puntata di oggi di Uomini e donne Valentina Autiero sarà chiamata a sfilare con il tema “Bella da far perdere la testa” ma le cose non andranno come previsto non tanto per via del suo vestito quanto per il suo corpo. A quanto pare qualcuno ha avanzato la tesi secondo la quale le sue gambe non sono poi così belle e questo ha dato il via ad una lunga discussione che si concluderà con le lacrime di Valentina Autiero e non solo. In particolare, la dama dirà di no a Maria de Filippi quando sarà chiamata a giudicare la sfilata degli uomini che si terrà subito dopo. Come andrà a finire questo suo ennesimo colpo di testa?

