Ancona, contro scogli dopo tuffo: morta 22enne/ Ultimo post premonitore “tienimi su…”

Si tuffa ma finisce rovinosamente contro gli scogli: è morta così, a soli 22 anni, Sofia Perelli dopo una settimana di agonia. La ragazza, originaria di Perugia, si trovava a Sirolo (Ancona) in compagnia di un’amica. Aveva deciso di provare l’ebbrezza di tuffarsi dagli scogli di uno dei litorali più belli d’Italia, ma subito dopo sarebbe stata scaraventata da un’onda a causa del mare mosso. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Resto del Carlino, dopo essere stata sbattuta contro gli scogli Sofia era riuscita a riemergere mostrando tuttavia i primi sintomi da sindrome da pre-annegamento. Priva di sensi era stata poi nuovamente sbalzata contro le stesse rocce dalle quali si era tuffata insieme all’amica 26enne. Era stata quest’ultima la prima a soccorrerla dopo averla raggiunta, tenendola a galla in attesa dell’arrivo del 118 che gli altri bagnanti avevano allertato dopo aver notato le due amiche in gravi difficoltà. A causa del mare molto mosso anche l’idroambulanza della Croce Rossa aveva riscontrato qualche difficoltà a raggiungere la giovane ferita, pur riuscendo poi a recuperare le due ragazze.

Sin da subito le condizioni della 22enne finita contro gli scogli dopo un tuffo erano apparse molto gravi poichè Sofia era già in arresto cardiocircolatorio. Il personale medico aveva così avviato le manovre di rianimazione e trasportato intanto la ragazza alla spiaggia Urbani di Sirolo dove ad attenderla c’era l’elisoccorso. Qui è stata intubata dai medici e trasportata in codice rosso all’ospedale di torrette mentre l’amica era stata accompagnata in un punto di primo intervento allestito al porto di Numana poichè ritenuta fortunatamente non grave. Sofia era stata ricoverata in Rianimazione dove è rimasta fino allo scorso mercoledì quando le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate fino alla morte. Dopo sei giorni di agonia, la vita della giovane 22enne perugina si è spenta per sempre ma prima del suo addio alla vita terrena, ha compiuto un ultimo gesto d’amore per il prossimo, donando cuore e fegato. Sofia era molto attiva sui social. Toccante, alla luce di quanto accaduto, il suo ultimo posto su Instagram: “Tienimi su quando sto per cadere Tienimi su quando sto per cadere, sono forte sì ma sono anche fragile”, citando un verso della canzone di Elisa.

