ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 10 MARZO 2022/ Attesa per la Bce

PER PIAZZA AFFARI PIOGGIA DI TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove gli occhi degli investitori saranno principalmente puntati sulla riunione del Consiglio direttivo della Bce e sulle parole che Christine Lagarde pronuncerà nella conferenza stampa in programma alle 14:30. Alla stessa ora, tra l’altro dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l’inflazione di febbraio. In mattinata, alle 10:00, l’Istat diffonderà l’indice dei prezzi alla produzione di gennaio. In giornata prenderà il via il Consiglio europeo di Versailles, dove si parlerà delle misure da prendere sul fronte energetico e della difesa di fronte alla guerra in Ucraina. Prevista anche l’emissione di Bot a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Atlantia, Azimut, Bper, Leonardo, Nexi, Ascopiave, Autogrill, Banca Ifis, Brunello Cucinelli, Credem, D’Amico, Daniel, Datalogic, De Longhi, Gefran, Falck Renewables, Illimity Bank e Sanlorenzo.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022/ Chiusura a +6,95%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 6,95% a 23.889 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stellantis con un +12,3%. Superiori agli otto punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+9%), Banca Mediolanum (+11%), Banco Bpm (+8,7%), Bper (+10%), Buzzi (+8,9%), Exor (+11%), Ferrari (+8,9%), Fineco (+11,9%), Intesa Sanpaolo (+11,1%), Mediobanca (+9%), Moncler (+8,4%), Pirelli (+10,4%), Poste Italiane (+8,9%), Recordati (+9,6%), Stm (+10,4%), Unicredit (+11,7%) e Unipol (+8,2%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Eni (-0,5%), Saipem (-1,4%) e Tenaris (-5,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 148 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 9 MARZO 2022/ Chiusura a +1,36%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 7 MARZO 2022/ Chiusura a -1,36%

© RIPRODUZIONE RISERVATA