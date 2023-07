ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023/ Attesi dati Usa

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 28.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriveranno la produzione industriale e il saldo della bilancia commerciale di maggio. Alle 8:45 toccherà all’inflazione francese di giugno. Alle 11:00 Eurostat renderà la nota la produzione industriale di maggio. Alle 13:30 verranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2049. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Delta e Pepsico, mentre a Piazza Affari quelle di Brunello Cucinelli e Luve.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023/ Chiusura a +1,75%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,75% a 28.552 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +4,8%. Bene anche Diasorin (+2,9%), Interpump (+2,9%) e Prysmian (+3,3%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Ferrari (-0,2%) e Saipem (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 172 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023/ Chiusura a +0,68%

