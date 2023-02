ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023/ Lotta per i 27.000

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Anche oggi non mancano dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 11:00 Eurostat renderà nota l’inflazione di gennaio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, il Pil definitivo del quarto trimestre del 2022 e l’indice CFNAI di gennaio. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot con durata fino a nove mesi. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Alibaba e Moderna, da Parigi quelle di Axa ed EssilorLuxottica, da Francoforte quella di Deutsche Telekom, mentre a Piazza Affari quelle di A2A, Eni, Alkemy, Autostrade Meridionali, Dovalue, Igd e Meglioquesto.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023/ Chiusura a -1,12%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,12% a 27.101 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +2,8%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Amplifon (+1,6%), Banca Mediolanum (+0,4%), Campari (+1,3%), Cnh Industrial (+1,1%), Diasorin (+0,3%), Interpump (+1,7%), Inwit (+0,1%) e Stellantis (+2,2%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -4,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Bper (-4,5%), Intesa Sanpaolo (-3%), Recordati (-2,6%), Saipem (-2,2%), Snam (-2,5%), Tenaris (-3,1%), Terna (-2%), e Unicredit (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 194 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023/ Chiusura a -0,68%

