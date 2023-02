ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI PROVA A RIPRENDERE I 27.500 PUNTI

La giornata odierna porterà pochi ma interessanti dati macroeconomici. Alle 8:00 conosceremo il dato definitivo sull’inflazione tedesca di gennaio, mentre alle 10:00 accadrà lo stesso per quella italiana. Alle 8:45 sarà la volta dell’indice di fiducia delle imprese francesi di febbraio. Alle 10:00 toccherà all’indice IFO relativo all’economia tedesca di febbraio. Alle 11:00 l’Istat diffonderà il dato sulla produzione nelle costruzioni a dicembre. Alle 20:00 saranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del Fomc della Fed. In giornata è prevista l’emissione di Btp con durata fino a dieci anni e di Bund decennali. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Baidu, mente a Piazza Affari quelle di Pirelli, Stellantis, Anima ed Eukedos.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023/ Chiusura a -0,68%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,68% a 27.409 punti. Sul listino principale si è messa in luce su Leonardo con un +2,3%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche A2A (+0,4%), Buzzi (+0,5%), Fineco (+0,8%), Moncler (+1,7%) e Snam (+0,4%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,6%), Banca Generali (-1,8%), Banco Bpm (-1,3%), Campari (-1%), Cnh Industrial (-2%), Diasorin (-1,1%), Hera (-1,2%), Nexi (-1,8%), Pirelli (-1,3%), Poste Italiane (-1,1%), Recordati (-1,2%), Saipem (-1,5%), Stellantis (-1,7%) e Telecom Italia (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 192 punti base.

