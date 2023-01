ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI ATTENDE DIVERSI DATI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo del quarto trimestre 2022. Alle 10:00 l’Istat comunicherà l’indice di fiducia di imprese e famiglie a gennaio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, il Pil del quarto trimestre 2022, gli ordini di beni durevoli di dicembre, le scorte all’ingrosso di dicembre e l’indice CFNAI di dicembre. Alle 16:00 sarà la volta del numero di case nuove vendute negli Stati Uniti a dicembre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con durata fino a dieci anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Comcast e Mastercard, da Francoforte quella di Sap, mentre a Piazza Affari quelle di Stm Aeffe, De Longhi, Ferragamo, Labomar e Safilo.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023/ Chiusura a -0,03%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,03% a 25.875 punti. Sul listino principale si è messa in luce Iveco con un +3,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,1%), Buzzi (+1,7%), Erg (+1,8%), Ferrari (+0,5%), Hera (+1,1%), Italgas (+1,2%), Leonardo (+2,6%), Mediobanca (+0,6%), Stm (+0,8%) e Unipol (+1%). Interpump ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Superiori al punto percentuale anche i cali di Nexi (-1,8%) e Saipem (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 179 punti base.

UE vs IRA/ Fortis: l'Europa rischia grosso, serve il debito comune

