ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023/ Telecom Italia a +2,6%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:40

La Borsa italiana cede lo 0,4% e sul listino principale troviamo in rialzo Banco Bpm (+1,2%), Bper (+0,8%), Eni (+0,8%), Erg (+0,4%), Mediobanca (+0,3%), Mps (+0,1%), Prysmian (+0,1%), Saipem (+0,7%), Telecom Italia (+2,6%), Tenaris (+0,5%) e Unicredit (+0,6%). Campari, invece, si trova in parità. I ribassi più ampi sono quelli di Brunello Cucinelli (-1,3%), Diasorin (-3,6%), Ferrari (-1,7%), Fineco (-0,5%), Interpump (-1,1%), Leonardo (-0,5%), Moncler (-1,2%), Nexi (-1,1%), Pirelli (-0,6%), Stellantis (-1%) e Stm (-1,1%). Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,09, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 171 punti base.

EDUCAZIONE FINANZIARIA/ E se a Natale i nonni regalassero "risparmio" ai nipoti?

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 30.500 PUNTI

La settimana inizia senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare solamente la diffusione dell’indice IFO sull’economia tedesca di dicembre alle 10:00. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,05% a 30.373 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +2,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,4%), Erg (+1,1%), Fineco (+1,8%), Iveco (+1,5%), Leonardo (+2,4%), Nexi (+2,4%), Poste Italiane (+1%), Prysmian (+1,1%), Recordati (+1,2%), Stellantis (+1,3%) e Telecom Italia (+2,4%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -5,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,7%), Amplifon (-1%), Banco Bpm (-1,7%), Bper (-2,2%), Campari (-2,9%), Cnh Industrial (-1,1%), Enel (-0,8%), Ferrari (-1,1%), Interpump (-0,5%), Inwit (-1,7%), Moncler (-1%), Mps (-2,1%), Pirelli (-0,7%), Snam (-0,7%), Terna (-0,7%) e Unicredit (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 170 punti base.

BORSE & MERCATI/ Le avvisaglie di un 2024 di riscatto per le obbligazioni

