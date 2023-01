ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023/ Al via nuovo anno

PIAZZA AFFARI SENZA RIFERIMENTO DI WALL STREET

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda in questa prima giornata dell’anno per Piazza Affari (Wall Street e Londra saranno chiuse). Alle 9:45 arriverà la lettura finale dell’indice PMI manifatturiero italiano di dicembre. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55) e all’Europa (ore 10:00). Alle 18:00 conosceremo il numero di automobili immatricolate in Italia a dicembre.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,45% a 23.706 punti. Sul listino principale nessun titolo ha terminato la seduta in rialzo. Hanno limitato le perdite sotto il mezzo punto percentuale solamente Amplifon (-0,2%) e Unicredit (-0,3%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -3,8%, Superiori ai due punti percentuali anche i cali di Campari (-2,1%), Eni (-2,2%), Erg (-2,4%), Interpump (-2,6%), Italgas (-2,1%), Nexi (-2,3%), Pirelli (-2,2%), Recordati (-2,3%), Snam (-2,4%) e Terna (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 211 punti base.

