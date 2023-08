ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 21 AGOSTO 2023/ Saipem a +3,4%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:50

La Borsa italiana guadagna l’1,2% e sul listino principale troviamo in rosso solamente Nexi (-0,1%). I rialzi più significativi sono quelli di Banca Generali (+1%), Banco Bpm (+1,4%), Bper (+2,4%), Enel (+1,1%), Eni (+1,1%), Ferrari (+2%), Fineco (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+1,4%), Moncler (+1,6%), Mps (+2,1%), Prysmian (+1,%), Saipem (+3,4%), Stellantis (+1,5%), Telecom Italia (+1,1%), Unicredit (+2%) e Unipol (+1,4%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,09, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 170 punti base.

NON SOLO EVERGRANDE/ Gli effetti degli alti tassi che vanno oltre i guai della Cina

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare solamente l’indice dei prezzi alla produzione tedesco di luglio, che verrà diffuso alle 8:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,42% a 27.761 punti. Sul listino principale si è messa in luce Hera con un +1,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Diasorin (+0,6%) ed Enel (+0,7%). Mps ha fatto peggio di tutti con un -4%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,8%), Azimut (-1,4%), Banca Generali (-1,3%), Cnh Industrial (-1,3%), Ferrari (-1,6%), Fineco (-1,3%), Interpump (-1,1%), Prysmian (-1,2%), Saipem (-2,4%) e Unipol (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 170 punti base.

DEFAULT EVERGRANDE/ Le verità nascoste dall'ultima "arma di distrazione di massa"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 18 AGOSTO 2023/ Chiusura a -0,42%

© RIPRODUZIONE RISERVATA