ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022/ Pioggia di dividendi

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON POCHI DATI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 conosceremo l’Indice IFO di maggio relativo all’economia tedesca, mentre alle 14:30 sarà la volta del Chicago Fed National Activity Index. In giornata è prevista l’emissioni di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi A Piazza Affari staccano il dividendo A2A, Amplifon, Atlantia, Azimut, Banca Generali, Bper, Diasorin, Eni, Fineco, Generali, Interpump, Intesa Sanpaolo, Inwit, Italgas, Moncler, Pirelli, Recordati, Tenaris, Unipol, Ala, AlerionCleanpower, Anima, Ariston, Banca Finnat, Banca Ifis, Banca Popolare di Sondrio, BE Think, BF, Biesse, Brembo, Brunello Cucinelli, Buzzi, Cairo Communicastion, Caltagirone, Caltagirone Editore, Cattolica Assicurazioni, Cellularline, Cementir, Cofle, Compagnia dei Caraibi, Datalogic, De Longhi, Dea Capital, El.En, Enervit, Equita Group, ERG, Ferragamo, Fila, Fine Food & Pharmaceuticals, Irce, Jonix, Marr, Mondadori, Pattern, Prima Industrie, Rai Way, Ratti, Reply, Tamburi IP, Technogym, Toscana Aeroporti, UnipolSai, Vianini e Webuild.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 24.095 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +4,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1%), Amplifon (+1,1%), Azimut (+1,2%), Enel (+3,1%), Exor (+1,6%), Ferrari (+1,3%), Hera (+1,3%), Inwit (+3,7%), Italgas (+2,2%), Recordati (+2,5%) e Tenaris (+1,3%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -6,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Banca Mediolanum (-1%), Banco Bpm (-1,1%), Bper (-1,2%), Fineco (-1,7%), Generali (-0,6%), Iveco (-0,7%), Mediobanca (-0,7%), Moncler (-1,9%), Pirelli (-0,7%), Prysmian (-0,9%), Saipem (-4%), Snam (-0,8%), Stm (-1,6%), Terna (-1,2%) e Unicredit (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 203 punti base.

