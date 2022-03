ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 28 MARZO 2022/ Attesi pochi dati

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare soltanto alle 14:30, dagli Usa, le scorte all’ingrosso e il saldo della bilancia commerciale di febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con durata fino a 11 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Abc Company, Acquazzurra, Alfonsino, Altea Green Power, Casasold, Circle, Comal, Comer Industries, Csp, DHH, Digital360, Directa Sim, Doxeee, Eles, Fos, Gel, Health Italia, Illa, Industrie Chimiche Forestali, Intred, Maps, Mit Sim, Monrif, Omer, Osai Automation System, Pattern, Philogen, Plc, Powersoft, Rocket Sharing Company, Sababa Security, Star7, Take Off, Technoprobe, Tecma Solutions, Trendevice, Ulisse Biomed e Unidata.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 25 MARZO 2022/ Chiusura a +0,64%

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,64% a 24.558 punti. Sul listino principale si è messa in luce Terna con un +3,5%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,9%), Atlantia (+1,3%), Campari (+3,5%), Eni (+1,1%), Exor (+1,3%), Generali (+1,9%), Hera (+2,1%), Interpump (+1,1%), Italgas (+1,6%), Leonardo (+1,5%), Snam (+2%), Telecom Italia (+1,8%) e Tenaris (+2,5%). Iveco ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Diasorin (-0,8%), Ferrari (-0,7%), Fineco (-1,5%), Poste Italiane (-1,3%), Prysmian (-1,3%) e Saipem (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 152 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 24 MARZO 2022/ Chiusura a +0,42%

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022/ Chiusura a -0,96%

