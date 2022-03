ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 25 MARZO 2022/ Nuove trimestrali

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna a febbraio. Alle 9:00 toccherà al Pil del quarto trimestre 2021 e all’indice dei prezzi alla produzione di febbraio in Spagna. Alle 10:00 sapremo l’Indice IFO tedesco di marzo, oltre che gli indici di fiducia di famiglie e imprese italiane nello stesso mese. Alle 15:00 dagli Usa arriverà l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo a marzo. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2033. A mercati chiusi è attesa la decisione di Standard & Poor’s sul rating del debito sovrano tedesco. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di ABP Novicelli, Askoll Eva, Buzzi, Cairo Communication, Cover 50, Destination Italia, Finanza.Tech, Fope, Gabetti, Iniziative Bresciane, It Way, Masi Agricola, Nb Aurora, Poligrafici Printing, Sebino, Solutions Capital Management Sim, Tps e Vantea Smart.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 24 MARZO 2022/ Chiusura a +0,42%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,42% a 24.401 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +8,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Enel (+1,1%), Ferrari (+1,6%), Italgas (+1,6%), Poste Italiane (+1,8%), Snam (+2,5%), Stm (+2,1%), Terna (+2,7%) e Unipol (+4,2%). Interpump ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,2%), Azimut (-2,1%), Banca Mediolanum (-0,6%), Banco Bpm (-0,7%), Bper (-1%), Diasorin (-0,8%), Exor (-2%), Hera (-1,1%), Intesa Sanpaolo (-0,8%), Moncler (-1%), Pirelli (-1,6%), Prysmian (-0,9%), Recordati (-1%), Saipem (-2,6%), Stellantis (-1,2%) e Unicredit (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 152 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022/ Chiusura a -0,96%

