ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022/ Al via nuova settimana

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca di aprile. Alle 9:00 toccherà alla produzione industriale spagnola di aprile. Alle 10:30 sarà la volta dell’indice di fiducia degli investitori europei relativo al mese di giugno. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale di aprile. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Class Editori, Fervi e Telesia. Staccano, invece, il dividendo Emak, IndelB e Tinexta.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,06% a 24.166 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +2%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Eni (+1,3%), Iveco (+0,2%) e Terna (+0,7%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di Banca Generali (-2,9%), Banca Mediolanum (-1,6%), Banco Bpm (-2,5%), Bper (-3,4%), Diasorin (-2,9%), Exor (-1,8%), Ferrari (-2%), Nexi (-2,9%), Pirelli (-2%), Recordati (-2,9%), Saipem (-2,4%), Stellantis (-3,3%), Stm (-2,2%) e Telecom Italia (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 211 punti base.

