ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 9 GENNAIO 2023/ Al via nuova settimana

Sono pochi i dati macroeconomici in agenda in questa prima giornata della settimana. Alle 10:00 conosceremo il tasso di disoccupazione italiano di dicembre. Un’ora dopo sarà la volta di quello aggregato europeo nello stesso mese. Alle 10:30 sarà diffuso l’indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori nell’attività economica europea di gennaio.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,4% a 25.180 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +6,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Bper (+2,6%), Enel (+2,2%), Interpump (+2,7%), Italgas (+2,5%), Iveco (+2,4%), Nexi (+2,1%), Pirelli (+2,5%), Prysmian (+2,1%), Stm (+2,5%) e Terna (+2,1%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -0,5%. Chiusura in rosso anche per Azimut (-0,1%) e Mediobanca (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 200 punti base.

