ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2023/ Attesa per la Fed

PIAZZA AFFARI ALLA PRIMA SEDUTA DEL MESE

Anche oggi non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’indice PMI manifatturiero italiano di gennaio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 10:00 l’Istat renderà nota l’inflazione di gennaio. Un’ora dopo Eurostat farà conoscere disoccupazione di dicembre e inflazione di gennaio in Europa. Alle 14:15 dagli Usa arriverà la stima sui nuovi occupati di gennaio. Alle 16:00 sarà la volta della lettura finale dell’indice ISM manifatturiero di gennaio e delle spese per costruzioni negli Stati Uniti a dicembre. Alle 16:30 sapremo invece la variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. Alle 18:00 conosceremo il numero di automobili immatricolate in Italia a gennaio. Alle 20:00 verranno comunicate le decisioni del Fomc della Fed che verranno poi dettagliate alle 20:30 nella consueta conferenza stampa di Jerome Powell. In giornata è prevista l’emissione di Bund decennali. Da Zurigo è attesa la trimestrale di Novartis.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023/ Chiusura a +1%

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1% a 26.599 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +12,3%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+2,7%), Bper (+3,6%), Intesa Sanpaolo (+2,8%) e Stellantis (+2,5%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-0,6%), Amplifon (-1,1%), Banca Generali (-0,6%), Cnh Industrial (-0,7%), Diasorin (-1%), Enel (-0,8%), Ferrari (-1,5%), Generali (-0,6%), Hera (-0,8%), Inwit (-0,6%), Italgas (-0,8%), Leonardo (-1,7%), Mediobanca (-0,8%), Snam (-0,8%), Stm (-1,1%), Telecom Italia (-0,7%), Terna (-0,7%) e Unipol (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 186 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023/ Chiusura a -0,38%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSE & MERCATI/ L'attesa per le parole che possono terremotare i bond

© RIPRODUZIONE RISERVATA